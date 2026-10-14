La incorporación de 453 agentes penitenciarios especializados en Unidades de Alto Perfil se suma a una agenda de seguridad que también incluye cambios en el sistema de recompensas y la posibilidad de implementar un programa provincial de desarme. La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, se refirió a estas iniciativas y a las reformas que se debaten en la Legislatura.
Santa Fe busca ampliar las recompensas y avanzar con un plan de desarme
Los 453 agentes egresados recibieron capacitación específica para trabajar en Unidades de Alto Perfil. En la misma entrevista, Lucía Masneri explicó los cambios que el Gobierno busca impulsar en el sistema de recompensas y el desarme.
La funcionaria explicó que la formación del nuevo personal es parte de un plan más amplio para reforzar el Servicio Penitenciario. Los agentes recibieron seis meses de capacitación específica bajo la modalidad de internado, en preparación para trabajar en establecimientos con protocolos diferenciales.
Recompensas: qué facultades busca sumar la Provincia
Uno de los cambios que impulsa el Gobierno es que el Ministerio de Seguridad pueda ofrecer recompensas por iniciativa propia, sin depender exclusivamente de una solicitud de la Fiscalía. Masneri sostuvo que esa autonomía permitiría priorizar capturas que considere relevantes para la seguridad pública.
La secretaria señaló que algunas personas pueden ocupar lugares centrales en organizaciones criminales sin estar directamente imputadas por los delitos más graves. Por eso, planteó que la posibilidad de ofrecer una recompensa debería contemplar también la importancia de una captura para desarticular esas estructuras.
La propuesta no supone dejar de trabajar con el Ministerio Público de la Acusación. Según explicó Masneri, la Fiscalía sigue siendo un actor clave, pero la Provincia busca ampliar su margen de decisión para actuar frente a objetivos considerados prioritarios.
Un plan de desarme para prevenir delitos
Otro de los puntos incluidos en las reformas es la posibilidad de que Santa Fe implemente programas propios de desarme. La iniciativa permitiría ofrecer incentivos para la entrega de armas de fuego y retirarlas de circulación antes de que sean utilizadas en hechos violentos.
Masneri explicó que la propuesta apunta a intervenir antes de que se cometa un delito. En lugar de actuar únicamente a través de una investigación posterior, el objetivo es reducir la disponibilidad de armas que pueden terminar en homicidios u otros episodios de violencia.
La funcionaria indicó que, hasta ahora, este tipo de programas dependía de la Nación. La reforma busca dotar a las provincias de herramientas para diseñar e implementar iniciativas propias.
Doce recompensas pagadas por $96 millones
Como parte del balance del sistema actual, Masneri informó que durante la gestión se pagaron 12 recompensas por un total de 96 millones de pesos. También recordó que la ley que permite utilizar este mecanismo existe desde hace 15 años, aunque antes de la actual administración solo se había abonado una recompensa.
La funcionaria destacó la importancia de que la ciudadanía pueda acceder a la información sobre personas buscadas y aportar datos de forma anónima y segura. En ese marco, la Provincia puso en funcionamiento una nueva página web con información sobre los pedidos de captura.
Masneri recomendó no acercarse ni interactuar con una persona que se crea reconocer entre las buscadas. La indicación es comunicar la información por los canales oficiales, para evitar riesgos y facilitar la intervención de las autoridades.
Una web renovada para encontrar a las personas más buscadas
La Provincia renovó la página web de personas buscadas para facilitar el acceso a la información y promover la colaboración ciudadana. La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, destacó que la plataforma permite aportar datos de manera anónima y segura.
La funcionaria remarcó que esta herramienta puede ayudar a localizar a personas con pedido de captura y aportar información para avanzar en las investigaciones. También advirtió que, ante la sospecha de haber reconocido a alguien buscado, no hay que acercarse ni intentar establecer contacto, sino recurrir a los canales oficiales.