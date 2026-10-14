Herramientas contra el delito

Santa Fe busca ampliar las recompensas y avanzar con un plan de desarme

Los 453 agentes egresados recibieron capacitación específica para trabajar en Unidades de Alto Perfil. En la misma entrevista, Lucía Masneri explicó los cambios que el Gobierno busca impulsar en el sistema de recompensas y el desarme.