Seguridad

Santa Fe incorporó 453 agentes penitenciarios con formación para unidades de alto perfil

La Promoción Nº 64 completó seis meses de capacitación y será destinada a distintas cárceles de la provincia. El ministro Pablo Cococcioni y la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, destacaron el rol del Servicio Penitenciario en la estrategia de seguridad.