Reconocimiento y seguridad

Pullaro reconoció a 88 policías reincorporados en Santa Fe

El gobernador distinguió a los agentes retirados que volvieron a la fuerza en 2024 y a 11 directores generales. En paralelo, el Gobierno provincial abrió una nueva convocatoria para que policías retirados realicen tareas de custodia en espacios públicos.