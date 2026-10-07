Más refuerzos

La provincia vuelve a convocar a policías retirados de Santa Fe para tareas de custodia

Así lo anunció este miércoles la vocera gubernamental. Se les asignarán tareas de vigilancia en espacios públicos básicamente de esta capital y de Rosario. Los interesados podrán anotarse a través de un formulario disponible en la web de gobierno. El plazo vence el 30 de octubre.