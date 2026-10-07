A través del Ministerio de Justicia y Seguridad, el gobierno provincial volvió a abrir la convocatoria para que policías retirados se reincorporen a las fuerzas. La medida ya había sido instrumentada por la gestión en otras oportunidades. Es más, según pudo saber El Litoral, a partir de esta instancia, "ochenta efectivos" jubilados volvieron a la actividad.
La provincia vuelve a convocar a policías retirados de Santa Fe para tareas de custodia
Así lo anunció este miércoles la vocera gubernamental. Se les asignarán tareas de vigilancia en espacios públicos básicamente de esta capital y de Rosario. Los interesados podrán anotarse a través de un formulario disponible en la web de gobierno. El plazo vence el 30 de octubre.
Este miércoles, la vocera gubernamental, Virginia Coudannes, anunció que la gestión vuelve a echar mano a esta herramienta y abre la inscripción para reclutarlos; habrá plazo hasta el próximo 30 de octubre. Los interesados deberán completar un formulario que ya se encuentra disponible en la página web del gobierno provincial.
"Hacemos esta nueva convocatoria y los seleccionados, después de la etapa de evaluación correspondiente de su foja de servicio, serán asignados a tareas de custodia básicamente de espacios públicos de las ciudades de Santa Fe y Rosario", dijo la funcionaria.
Asimismo, adelantó que este jueves serán reconocidos los que ya volvieron a la actividad por las convocatoria anteriores, y prestan funciones en el sur provincial. "Lo hacemos porque su desempeño ha sido muy importante a lo largo de estos dos años y medio de gestión, y seguirá siendo así hasta que termine el mandato", sostuvo. Y confió su aspiración de que "se inscriban muchos efectivos".
Estaciones
En otro orden, Coudannes describió el estado de ejecución en el que se encuentran las diferentes estaciones policiales que se construyen en la provincia. El tema había sido uno de los tratados en la reunión de gabinete que presidió Maximiliano Pullaro este lunes en Santa Fe.
Según detalló, la que se erige en Rosario Centro presenta un "80% de avance" en tanto se prevé su inauguración para marzo del año que viene. La de Santa Fe, Parque Garay, posee un grado de ejecución del 55% y sería habilitada en abril próximo.
La de Rosario Norte, un 25%; y concluiría en julio de 2027. La de Santa Fe Zona Norte cuenta con un grado de construcción del 15% y la inauguración está prevista para octubre del año que viene. La estación Noroeste muestra un nivel de ejecución del 12%; y la que se ejecuta en el Parque Federal de esta capital, un 3% de ejecución con posible habilitación de 2027.
"Son seis estaciones, 40 mil los metros cuadrados que se construyen y 80 mil millones de pesos los que se destinan a estas obras. Tenemos una inversión estratégica en materia de seguridad; la batalla no está ganada. No podemos conformarnos ni relajarnos", planteó.
Deudas impositivas
Coudanes informó, por otra parte, los resultados finales del Plan de Regularización de deudas impositivas que había lanzado la provincia y que concluyó el pasado 30 de setiembre. Incluía la deuda por todos los tributos de emisión provincial, contraídas hasta marzo de 2026.
Según contó, se generaron 47.866 adhesiones. Patente fue el impuesto que encabezó la demanda con 26 mil solicitudes, seguida de Inmobiliario (con 14 mil) e Ingresos Brutos.
A propósito de recursos, reconoció que existe "situación macroeconómica difícil y compleja, con un retiro significativo de fondos de parte del gobierno nacional que impacta en los gobiernos locales". Sin embargo, aseguró que aun en ese escenario "la provincia no abandona" a los municipios y comunas. "Nunca les soltamos la mano ni lo vamos a hacer jamás", concluyó.