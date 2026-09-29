Centro de rescate

Nueve empresas presentaron ofertas para la segunda etapa de obras de La Esmeralda

La Provincia abrió los sobres de la licitación para construir el portal de ingreso, el cerramiento y la iluminación perimetral del predio, con una inversión prevista de más de $ 4.381 millones. La intervención se enmarca en el proyecto “Biodiversidad para la Acción Climática”, financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo.