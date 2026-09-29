El Gobierno de Santa Fe realizó este martes la apertura de sobres de la licitación para ejecutar nuevas obras de infraestructura en el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda, ubicado en la ciudad de Santa Fe.
Nueve empresas presentaron ofertas para la segunda etapa de obras de La Esmeralda
La Provincia abrió los sobres de la licitación para construir el portal de ingreso, el cerramiento y la iluminación perimetral del predio, con una inversión prevista de más de $ 4.381 millones. La intervención se enmarca en el proyecto “Biodiversidad para la Acción Climática”, financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo.
La intervención forma parte del proyecto “Biodiversidad para la Acción Climática”, que cuenta con financiamiento provincial y de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). La Licitación Pública Nacional Nº 02/2026, impulsada por los ministerios de Ambiente y Cambio Climático y de Economía, prevé una inversión de $ 4.381.593.617,49 y un plazo de ejecución de siete meses.
Los trabajos contemplan la construcción del portal de ingreso, el cerramiento y la iluminación perimetral del predio, con el objetivo de mejorar sus condiciones de funcionamiento, seguridad y protección.
El acto se desarrolló en el Centro La Esmeralda, situado en avenida Aristóbulo del Valle 8700. Participaron los ministros de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia, Enrique Estévez, y de Economía, Pablo Olivares; la vocera provincial, Virginia Coudannes; el senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi, y el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, entre otros asistentes.
Estévez destacó el alcance del programa y recordó los primeros meses de gestión: “En aquel momento, con el gobernador Maximiliano Pullaro, nos sentamos a analizar lo que era un bosquejo del proyecto de este crédito internacional, que tenía pautadas obras en pocos lugares de la provincia. Uno, lógicamente, era La Esmeralda. Pero con el gobernador pensamos llegar más lejos y este crédito va a tener presencia con 55 intervenciones en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe”, afirmó.
Un símbolo de Santa Fe
El funcionario valoró el trabajo interministerial y el compromiso de los trabajadores del centro. “Este espacio no solo será un centro de rehabilitación o de rescate: será un espacio público y allí estará el edificio del Ministerio de Ambiente. Sin duda alguna, será algo distintivo para nuestro país”, sostuvo.
“La Esmeralda es un lugar que tiene corazón propio, que late por sí mismo en el recuerdo de todos quienes han venido. Es reconocido internacionalmente y esperamos que la ciudadanía vuelva a entrar a este espacio tan maravilloso”, manifestó Estévez.
Por su parte, Olivares señaló que la obra representa “una resignificación de lo que fue La Esmeralda, que todos conocimos y transitamos en la escuela primaria y a la que volvimos tantas veces”. Añadió que se trata de “un proyecto creado y pensado para los nuevos tiempos, para el resguardo y el cuidado de la biodiversidad”.
Garibaldi afirmó que “La Esmeralda es un símbolo de Santa Fe y era una deuda pendiente con los trabajadores, con la biodiversidad que tenemos aquí y con la ciudad de Santa Fe y la región”. “Hay que rescatar y cuidar nuestro patrimonio y la identidad santafesina”, agregó.
A su turno, Poletti destacó que Santa Fe es una provincia “confiable para los organismos internacionales”, lo que permite acceder a financiamiento para obras relevantes y favorece la participación de empresas locales en los procesos licitatorios.
Las ofertas
Las nueve empresas que presentaron ofertas económicas fueron Capitel S.A., por $ 3.923.760.093,24; S&D Obras y Servicios-Frem Construcciones, por $ 2.784.579.926,64; Bauzá Ingeniería-ECP S.A.-La Esmeralda Unión Transitoria, por $ 2.898.624.132,90; Ingeniería y Servicios Delgado S.A., por $ 3.191.706.306,42; Mundo Construcciones S.A., por $ 3.085.421.530,29; EFE Construcciones SRL, por $ 3.033.115.818,68; Tecsa S.A., por $ 2.903.205.129,61; Pirámide S.A., por $ 3.769.498.367,45; y ALCA Ingeniería SRL, por $ 3.082.311.285,86. Todos los montos están expresados sin IVA.
Con respaldo internacional
La intervención se inscribe en el proyecto “Biodiversidad para la Acción Climática”. La AFD otorgó financiamiento a Santa Fe tras evaluar la capacidad crediticia de la Provincia y sus antecedentes de cumplimiento de compromisos con organismos internacionales.
La Esmeralda constituye un espacio estratégico dentro de la política provincial de protección de la fauna silvestre y conservación de la biodiversidad. El centro desarrolla tareas de rescate, rehabilitación, investigación e interpretación de fauna, y cumple un papel relevante en la atención de animales silvestres que requieren asistencia.
Las obras proyectadas permitirán reforzar la infraestructura del predio y mejorar sus condiciones de seguridad y funcionamiento.