En la ciudad de Santa Fe

Licitan el renovado pórtico, cerco e iluminación para la ex granja La Esmeralda

La obra prevé un nuevo acceso, cerramiento e iluminación perimetral, con una inversión superior a $4.381 millones. El proyecto tiene financiamiento provincial y de la Agencia Francesa de Desarrollo. Las ofertas se abrirán el 29 de septiembre.