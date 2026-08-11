Del 18 al 21 de octubre, Santa Fe recibirá el 1.º Congreso Argentino de Ictiología (CAI 2026), que se desarrollará en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, en Ciudad Universitaria. El encuentro convocará a investigadores, docentes, estudiantes y profesionales de Argentina y otros países.
Santa Fe será sede del 1º Congreso Argentino de Ictiología: cuándo es y qué temas abordará
La propuesta reunirá a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre biodiversidad, conservación, cambio climático, pesca y acuicultura en torno al Paraná.
Bajo el lema “Conocer, desarrollar y conservar en tiempos de crisis”, la propuesta pondrá en discusión el presente y el futuro de los ecosistemas acuáticos, con especial atención en la biodiversidad, el cambio climático, la conservación, la pesca sustentable y la acuicultura.
En este marco, la investigadora Ana Pía Rabuffeti explicó que la realización del encuentro representa un crecimiento respecto de las reuniones científicas anteriores. “Hemos dado un salto en categorías. Veníamos de ocho instancias previas de simposio y por primera vez se va a llevar a cabo el primer Congreso Argentino de Ictiología”, señaló.
El Paraná como eje de la convocatoria
La elección de Santa Fe está relacionada con el vínculo de la provincia con el río Paraná, la actividad pesquera y las comunidades que dependen de los recursos acuáticos. La región constituye además un espacio de estudio para analizar la biodiversidad, las modificaciones ambientales y los cambios que atraviesan las poblaciones de peces.
Para Rabuffeti, la sede tiene un significado particular por la relación entre el territorio y la actividad. Asimismo indicó que el lema del evento apunta a ampliar la mirada sobre la disciplina y sus desafíos. “No solamente el cómo conocemos y estudiamos la fauna íctica y la ictiología en general, sino también cómo pensamos el desarrollo y la conservación en estos tiempos de crisis”, explicó.
Ciencia, producción y participación social
El programa incluirá tres simposios, cinco mesas redondas y conferencias, con especialistas nacionales e internacionales. Los contenidos abarcarán cuestiones relacionadas con la ecología, reproducción y migración de peces, variabilidad climática, impactos de las actividades humanas, acuicultura y producción pesquera continental en el eje Paraguay-Paraná.
También se incorporarán discusiones sobre las comunidades pesqueras, sus formas de organización y distintos aspectos sociales vinculados con la actividad científica.
Uno de los objetivos es ampliar la participación más allá del ámbito académico. “Estamos pensando en diferentes espacios que no hagan solamente a la exposición de investigadores o especialistas, sino empezar en mesas un poco más diversas que también congreguen o que inviten a sumarse a representantes sociales, productores, tomadores de decisión, gente de los ministerios”, sostuvo Rabuffeti.
La investigadora remarcó que la intención es generar un espacio que combine conocimiento e intercambio: “Que realmente sea un encuentro de formación, de actualización claramente, pero también de intercambio y de debate”.
Según las estimaciones de la organización, se espera la participación de aproximadamente 200 investigadores y estudiantes, tanto de grado como de posgrado, además de integrantes de otras instituciones.
Una actividad ligada a la identidad santafesina
Para Exequiel Furlán, doctor en Ciencias Veterinarias, el encuentro también tiene una dimensión vinculada con la identidad local.
“La pesca, los peces y el río están muy arraigados a la idiosincrasia del santafesino”, afirmó. En ese sentido, consideró que el Congreso permitirá reunir a distintos sectores relacionados con la temática y acercar a la comunidad una actividad estrechamente vinculada con el territorio.
“Este congreso representa no solo reunir a científicos, científicas de todo el país, productores y productoras, sino también atraer un poco esto que tanto nos gusta, que es la pesca, los peces”, expresó.
Furlán también destacó que la organización comenzó el año pasado y requirió gestionar fondos, financiamiento y sponsors para concretar la propuesta. El encuentro será, además, la primera edición con formato de congreso después de una trayectoria que comenzó con los simposios realizados desde 2005.
Inscripciones y concurso de imagen científica
Las inscripciones se realizan mediante el formulario disponible en el sitio oficial del Congreso Argentino de Ictiología a través del siguiente link y contemplan categorías para profesionales, estudiantes de posgrado y estudiantes de grado.
Como parte de las actividades complementarias, el CAI 2026 impulsa el concurso de imagen científica “Conocer, Conservar y Desarrollar”, destinado a promover la divulgación visual de la biodiversidad acuática, la investigación y la conservación de los ecosistemas acuáticos continentales y marinos.
La actividad se desarrollará del 18 al 21 de octubre de 2026 en la FHUC-UNL, en Ciudad Universitaria de Santa Fe.