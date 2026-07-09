Después de la lluvia, el peligro invisible

Un estudio local revela pulsos de contaminación extrema que llegan hasta el río Paraná

Investigadores santafesinos comprobaron que una sola tormenta puede desencadenar un episodio de contaminación aguda en una cuenca agroindustrial de Entre Ríos. Detectaron metales pesados, bacterias fecales, cianobacterias y una toxicidad capaz de provocar la muerte total de renacuajos utilizados como bioindicadores. Advierten que el fenómeno también representa un riesgo para la salud humana.