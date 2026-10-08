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Santa Fe avanzó con el reordenamiento penitenciario en la nueva cárcel de Recreo

La Unidad Penitenciaria Nº 9 incrementó de 738 a 802 la cantidad de personas alojadas entre el 12 y el 27 de septiembre, en simultáneo con la realización de los Juegos Suramericanos. La ocupación actual ronda el 90 % de la capacidad del lugar. Los traslados permitieron desocupar definitivamente la cárcel de mujeres, ubicada en el centro de la ciudad de Santa Fe.