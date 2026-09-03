Descomprime las comisarías

La nueva cárcel de Recreo ya funciona y suma 891 lugares al sistema penitenciario

La Unidad Penitenciaria N° 9 de Santa Fe comenzó a funcionar este jueves en el predio de la antigua Colonia Penal de Recreo. El complejo cuenta con 475 celdas, tres subunidades y un sector destinado a mujeres. La obra y su equipamiento demandaron una inversión de 80 millones de dólares y permitirá trasladar detenidos que actualmente permanecen alojados en comisarías.