Boletín Oficial

Qué cambia con las nuevas reglas del RENAR para armas heredadas, miras nocturnas y permisos de portación

Se establecieron nuevos procedimientos para registrar armas de fuego recibidas por herencia, reguló la tenencia de supresores y dispositivos de visión nocturna y modificó los requisitos para solicitar permisos individuales de portación de armas de guerra.