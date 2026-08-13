El Registro Nacional de Armas (RENAR) publicó una nueva resolución que modifica distintos procedimientos vinculados con la registración, tenencia y portación de materiales controlados.
Qué cambia con las nuevas reglas del RENAR para armas heredadas, miras nocturnas y permisos de portación
Se establecieron nuevos procedimientos para registrar armas de fuego recibidas por herencia, reguló la tenencia de supresores y dispositivos de visión nocturna y modificó los requisitos para solicitar permisos individuales de portación de armas de guerra.
La medida, formalizada mediante la Resolución 48/2026 y publicada este jueves 13 de agosto en el Boletín Oficial, establece reglas que pueden afectar especialmente a tres grupos: quienes recibieron armas de fuego por herencia, los legítimos usuarios que buscan registrar determinados dispositivos asociados a armas y quienes pretenden obtener o renovar una autorización individual de portación.
La norma busca adaptar los trámites a los cambios introducidos previamente por el Decreto 306/2026 y establecer procedimientos administrativos uniformes.
Uno de los puntos que puede resultar de mayor interés para las familias es que, bajo determinadas condiciones, ya no será necesario contar previamente con una declaratoria judicial para iniciar el registro de un arma recibida por herencia.
La resolución también establece qué documentación debe presentarse y qué ocurre si existen otros herederos o personas que reclaman derechos sobre el material.
Armas heredadas: qué documentación hay que presentar y qué cambia
Uno de los principales cambios de la resolución está relacionado con las armas de fuego que pertenecían a una persona fallecida y que quedan dentro de una sucesión.
El nuevo procedimiento permite que quien invoque su condición de heredero pueda solicitar el registro de la tenencia de materiales controlados que estaban registrados a nombre del fallecido sin necesidad de contar previamente con una declaratoria judicial, siempre que pueda acreditar documentalmente el vínculo con el causante.
Esto no significa que el RENAR determine quién es el heredero ni que el trámite administrativo reemplace una sucesión. La propia resolución aclara que la registración tiene exclusivamente efectos registrales y de control administrativo y que no implica reconocer la calidad de heredero, la propiedad del arma ni derechos sucesorios.
Para iniciar el trámite, la persona deberá contar con la condición vigente de legítimo usuario correspondiente a la categoría del arma cuya tenencia pretende registrar o comenzar simultáneamente ese trámite.
Además, tendrá que demostrar el vínculo con la persona fallecida mediante documentación. La norma menciona específicamente la partida de defunción y los documentos que acrediten el vínculo parental, como partidas o certificados de nacimiento, partida o libreta de matrimonio o certificado de unión convivencial, según corresponda.
También deberá completar una declaración jurada específica y certificarla ante alguna de las autoridades o profesionales habilitados por la resolución, entre ellos un escribano público, una autoridad judicial, una autoridad policial con grado de oficial, una entidad bancaria o personal del propio RENAR.
La declaración jurada incorpora otro aspecto importante para las familias: quien realiza el trámite debe informar si conoce la existencia de otros herederos o interesados y declarar que no existe una controversia conocida respecto del material controlado.
También debe identificar de manera completa el arma, incluyendo tipo, calibre, marca, modelo y número de serie, además de declarar sobre el origen lícito del material y asumir responsabilidad administrativa y penal si proporciona información falsa u omite datos relevantes.
¿Qué pasa si hay más de un heredero?
Este es uno de los puntos que conviene tener presente antes de iniciar un trámite.
El sistema registral del RENAR impedirá que se tramiten simultáneamente dos solicitudes para registrar el mismo material. Además, si aparece un tercero con un interés legítimo y formula una oposición administrativa, o si existe un conflicto manifiesto sobre el arma, el organismo podrá suspender preventivamente el trámite hasta que exista una resolución judicial o un acuerdo suficiente entre las partes.
Por eso, ante una situación de conflicto entre familiares, la nueva vía administrativa no elimina la necesidad de resolver la cuestión sucesoria. En esos casos, lo más prudente es reunir la documentación del vínculo y consultar el procedimiento correspondiente antes de avanzar con una declaración que pueda generar responsabilidades.
Miras nocturnas, supresores y nuevos requisitos para portar armas
La resolución también establece un régimen específico para los supresores o moderadores de sonido y los dispositivos o miras nocturnas adosados o adosables a armas de fuego capaces de dirigir el tiro en la oscuridad.
El Decreto 306/2026 había incorporado estos materiales dentro de la categoría de uso civil condicional. La nueva resolución establece ahora cómo deben registrarse y cuáles son las condiciones para solicitar su tenencia.
Los legítimos usuarios de armas de uso civil condicional podrán solicitar la autorización de tenencia de estos materiales cuando correspondan a los supuestos previstos por la norma. Entre las condiciones figura acreditar que son miembros de una entidad de tiro autorizada e inscripta ante el RENAR o, en determinados casos, presentar una licencia o permiso de caza vigente emitido por la autoridad competente.
También deberán acreditar que tienen registradas a su nombre armas compatibles con el dispositivo cuya registración solicitan. La resolución aclara que el registro del dispositivo será independiente del registro de las armas, aunque el RENAR podrá verificar la compatibilidad técnica y funcional.
En el caso de dispositivos importados que no tengan numeración de fábrica, será necesario solicitar ante el RENAR la asignación de un número de serie, que deberá incorporarse al dispositivo según las especificaciones técnicas establecidas por el organismo.
La norma también establece que la fabricación, importación, exportación y comercialización de estos materiales solamente podrá ser realizada por usuarios comerciales inscriptos y habilitados ante el RENAR en el rubro correspondiente.
Nuevos requisitos para solicitar la portación
Otro capítulo de la resolución está relacionado con las autorizaciones individuales para portar armas de guerra.
A partir del nuevo régimen, la solicitud queda vinculada a un arma cuya tenencia ya esté registrada a nombre del solicitante. Entre los requisitos figuran contar con la condición vigente de legítimo usuario de armas de uso civil condicional, tener vigente la autorización de tenencia del arma, presentar el DNI actualizado, acreditar un informe vigente del Registro Nacional de Reincidencia sin anotaciones y presentar una certificación de aptitud psicofísica.
También se exige acreditar idoneidad en el manejo y porte de armas de fuego mediante la certificación correspondiente y demostrar un medio lícito de vida.
La evaluación no se limitará a revisar documentación. El RENAR deberá realizar un análisis integral de riesgo que contemple, entre otros factores, la actividad profesional, laboral o institucional del solicitante, el nivel de exposición a riesgos verificables, el entorno en el que desarrolla sus actividades y sus antecedentes registrales relacionados con el uso y tenencia de materiales controlados.
Las autorizaciones individuales tendrán vigencia hasta el vencimiento de la condición de legítimo usuario, pero podrán ser suspendidas o revocadas antes de esa fecha si cambian las circunstancias que justificaron su otorgamiento, se incumplen obligaciones registrales o aparecen antecedentes o medidas incompatibles con la autorización. Para renovarlas será necesario volver a acreditar todos los requisitos.
Qué conviene hacer si la nueva resolución te afecta
Para una persona que tiene un arma registrada a nombre de un familiar fallecido, el primer paso es reunir la documentación que acredita el vínculo y la partida de defunción, además de verificar la situación registral del material.
La nueva resolución permite iniciar el procedimiento sucesorio registral bajo determinadas condiciones, pero no convierte al RENAR en la autoridad que determina quién tiene los derechos hereditarios.
Si existe una disputa entre posibles herederos, no conviene avanzar como si no existiera: la propia norma contempla la posibilidad de suspender el trámite cuando haya una oposición fundada o un conflicto manifiesto.
En el caso de quienes ya son legítimos usuarios y estén alcanzados por las nuevas disposiciones sobre materiales de uso civil condicional, resulta importante revisar los requisitos específicos antes de iniciar una solicitud y utilizar los formularios oficiales que el RENAR publica para cada trámite. La resolución indica que los formularios correspondientes pueden descargarse desde el sitio oficial del organismo.
La Resolución 48/2026 representa, en definitiva, una actualización de los procedimientos administrativos sobre materiales controlados. Para los ciudadanos alcanzados por estas disposiciones, el cambio más relevante no está solamente en qué se permite registrar, sino en cómo demostrar la situación, qué documentación conservar y qué hacer cuando existen terceros que también tienen un interés legítimo.
La norma fue dictada el 12 de agosto de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 13 de agosto. A partir de ahora, los trámites alcanzados deberán adecuarse a los procedimientos establecidos por el RENAR.