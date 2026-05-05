Medida nacional

Cómo impactan las modificaciones en el régimen de uso de armas en Santa Fe

El Gobierno Nacional busca actualizar los criterios de control, tenencia y uso de armas y materiales afines. Desde la Asociación de Legítimos Usuarios de Armas de Fuego de la Provincia de Santa Fe aguardan la “letra chica”. Qué pasa con la tenencia, registro y las armas heredadas.