Tres episodios violentos registrados entre la madrugada y la mañana de este domingo dejaron a tres hombres heridos en Santa Fe y localidades de su área metropolitana. El hecho más reciente ocurrió en La Guardia, donde un hombre sufrió lesiones de arma blanca en una plaza pública y la Policía aprehendió a un sospechoso.
Domingo violento en Santa Fe: tres hombres heridos en distintos hechos en pocas horas
Tres episodios violentos registrados entre la madrugada y la mañana de este domingo movilizaron a la Policía en Santa Fe, Recreo y La Guardia. El hecho más reciente ocurrió en una plaza de La Guardia, donde un hombre sufrió heridas de arma blanca y fue aprehendido un sospechoso de 33 años. Antes, en Recreo, un hombre recibió un disparo en una mano, mientras que en Playa Norte otro denunció haber sido golpeado en el rostro.
Antes, en Recreo, un hombre de 30 años había recibido un disparo en una mano tras ser interceptado por dos individuos que se movilizaban en motocicleta. El primero de los incidentes se produjo en inmediaciones de Playa Norte, donde un hombre denunció haber sido golpeado en el rostro.
En La Guardia
El episodio más reciente se registró alrededor de las 11.30 del domingo en una plaza pública de la jurisdicción de la Subcomisaría 6ª, en La Guardia.
Hasta allí llegó personal del Comando Radioeléctrico de la Costa, que intervino tras recibir un aviso por una agresión con arma blanca. Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre identificado como B. A., quien presentaba lesiones compatibles con ese tipo de elemento y recibió asistencia médica.
En el marco del procedimiento, los uniformados aprehendieron al presunto autor de la agresión, un hombre de 33 años, conocido por el apodo de “Colito”.
Las actuaciones fueron trasladadas a la sede de la Subcomisaría 6ª y se realizaron las comunicaciones correspondientes con la Fiscalía en turno, que deberá determinar las medidas a seguir para esclarecer las circunstancias del hecho.
Baleado en Recreo
Unas horas antes, otro episodio de violencia había tenido lugar en la ciudad de Recreo. B. R., de 30 años, resultó herido de arma de fuego en la mano derecha luego de ser interceptado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta.
Según la información policial, R. se encontraba junto a su pareja cuando ambos fueron abordados en inmediaciones de Estanislao López y avenida Mitre. Ante la situación, la pareja intentó escapar corriendo, pero los agresores los alcanzaron a pocos metros. En esas circunstancias, uno de ellos habría efectuado un disparo que impactó en la mano derecha del hombre.
Tras el ataque, se solicitó una ambulancia que trasladó al herido al hospital José María Cullen de Santa Fe.
El caso fue comunicado al Ministerio Público de la Acusación. La fiscal en turno, la doctora Urquiza, dispuso la intervención del equipo pericial para avanzar con las medidas investigativas destinadas a establecer cómo ocurrió la agresión e identificar a los responsables.
Agredido en Guadalupe
El primero de los episodios se registró minutos después de la medianoche en la zona de avenida Padre Genesio y Talcahuano, en el corazón de barrio Guadalupe.
Una comisión policial acudió al lugar tras un aviso del sistema de emergencias 911 que alertaba sobre una persona herida en el rostro. En principio se pensó era una herida de arma blanca. Allí, los uniformados entrevistaron a un hombre que relató que caminaba hacia la zona de la playa cuando aparecieron dos individuos que se desplazaban en una motocicleta.
Según su testimonio, en esas circunstancias sintió un fuerte golpe en la cara. Ante la situación, se solicitó la intervención de personal sanitario, que examinó al hombre y determinó que presentaba una lesión compatible con un golpe.
Los efectivos le ofrecieron la posibilidad de formalizar la denuncia correspondiente, pero el hombre manifestó que no era su voluntad hacerlo. La intervención continuó con las actuaciones policiales de rigor.