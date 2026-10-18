Jornada de furia

Domingo violento en Santa Fe: tres hombres heridos en distintos hechos en pocas horas

Tres episodios violentos registrados entre la madrugada y la mañana de este domingo movilizaron a la Policía en Santa Fe, Recreo y La Guardia. El hecho más reciente ocurrió en una plaza de La Guardia, donde un hombre sufrió heridas de arma blanca y fue aprehendido un sospechoso de 33 años. Antes, en Recreo, un hombre recibió un disparo en una mano, mientras que en Playa Norte otro denunció haber sido golpeado en el rostro.