Santo Tomé

Detienen a un hombre que se llevó un niño de 3 años, tras amenazar de muerte a su expareja

Una mujer de 30 años denunció que su expareja la insultó y amenazó de muerte mientras se encontraba con sus hijos en Plaza Libertad. Según su relato, el hombre se retiró del lugar llevándose a uno de los niños sin su consentimiento. La Policía lo localizó en su domicilio, encontró al pequeño en buen estado físico y aprehendió al sospechoso.