La escena sucedió en Plaza Libertad, en Santo Tomé. Una mujer de 30 años estaba junto a sus hijos cuando, según denunció, apareció su expareja a bordo de una motocicleta. Primero llegaron los insultos y los reproches. Después, las presuntas amenazas de muerte. En medio del episodio, el hombre se llevó a un niño de tres años sin el consentimiento de su madre. La intervención policial terminó, horas después, con el hombre aprehendido y el pequeño localizado en buen estado.
Detienen a un hombre que se llevó un niño de 3 años, tras amenazar de muerte a su expareja
Una mujer de 30 años denunció que su expareja la insultó y amenazó de muerte mientras se encontraba con sus hijos en Plaza Libertad. Según su relato, el hombre se retiró del lugar llevándose a uno de los niños sin su consentimiento. La Policía lo localizó en su domicilio, encontró al pequeño en buen estado físico y aprehendió al sospechoso.
Insultos y amenazas
El episodio ocurrió durante la tarde del sábado en las inmediaciones de calle 25 de Mayo, entre Avellaneda y Sarmiento, donde se encuentra la Plaza Libertad, en la ciudad de Santo Tomé.
De acuerdo con la denuncia, la mujer se encontraba con sus hijos cuando irrumpió su expareja, también de 30 años. El hombre habría comenzado a increparla e insultarla, hasta proferir amenazas de muerte.
Pero el incidente no habría terminado allí. Según lo manifestado por la denunciante, el hombre se retiró del lugar llevándose a uno de los niños, de apenas tres años, sin su autorización.
La situación motivó la intervención de efectivos de la Comisaría 12, dependiente de la Unidad Regional I, que pusieron en marcha un procedimiento para localizar al pequeño y dar con el presunto involucrado.
Detenido
Los uniformados se dirigieron de urgencia al domicilio del hombre. Allí encontraron al niño y constataron que se encontraba en buen estado físico, un dato central en el desarrollo de las actuaciones.
Alrededor de las 19.10, los agentes concretaron la aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado para la realización del examen médico legal y posteriormente remitido a la dependencia policial.
Por su parte, la mujer y los demás niños fueron llevados a la Comisaría 12 para formalizar la denuncia correspondiente.
Las actuaciones continuaron en sede policial para establecer las circunstancias del episodio y avanzar con las medidas de rigor. Por el momento, los hechos relatados corresponden a la versión denunciada y deberán ser materia de investigación.