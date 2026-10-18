Operativo de búsqueda

Se hundió una lancha en el Paraná frente a Fray Luis Beltrán: rescataron a un hombre y buscan a otros tres

Cuatro compañeros de trabajo regresaban de una isla cuando la embarcación naufragó durante la noche. El único sobreviviente fue rescatado por Prefectura y aportó datos clave para el operativo.