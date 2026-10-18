Un hombre de 61 años fue rescatado con vida de las aguas del río Paraná luego de que se hundiera la lancha deportiva en la que navegaba junto a otros tres compañeros de trabajo. El episodio ocurrió durante la noche del sábado, frente a la localidad santafesina de Fray Luis Beltrán.
Se hundió una lancha en el Paraná frente a Fray Luis Beltrán: rescataron a un hombre y buscan a otros tres
Cuatro compañeros de trabajo regresaban de una isla cuando la embarcación naufragó durante la noche. El único sobreviviente fue rescatado por Prefectura y aportó datos clave para el operativo.
Tras el naufragio, la Prefectura Naval Argentina desplegó un operativo de búsqueda para localizar a los otros tres tripulantes, identificados como Ezequiel Stegelman, Héctor Flores y Gustavo Muñoz, todos oriundos de San Lorenzo.
El sobreviviente, Rogelio Cabrera, fue encontrado a la altura del kilómetro 432 del río Paraná, luego de un llamado de alerta al sistema de emergencias 911. Una vez rescatado, recibió asistencia médica y brindó información sobre lo ocurrido.
Volvían de pescar cuando la lancha se hundió
Los cuatro hombres son compañeros de trabajo en una planta de la empresa Vicentín ubicada en Ricardone. Según relató Natalia, cuñada de uno de los desaparecidos, habían cruzado a una isla frente al Club Náutico Fray Luis Beltrán para pescar y pasar el día.
La intención era regresar durante la noche. Sin embargo, la embarcación se hundió por causas que todavía se investigan. Entre las primeras hipótesis se menciona que el fuerte oleaje habría afectado la lancha, que terminó yéndose a pique por la popa.
La preocupación de los familiares comenzó a la mañana siguiente, cuando una de las mujeres advirtió que su marido no había regresado. La noche anterior habían mantenido una breve comunicación por WhatsApp, en la que él le había pedido que cenaran sin esperarlos porque ya estaban emprendiendo el regreso.
Ante la falta de novedades, la familia se acercó a la zona ribereña y tomó conocimiento del naufragio.
El dramático relato del sobreviviente
En medio de la angustia, los familiares pudieron hablar con Cabrera mientras permanecía internado. Según contó Natalia a au un medio rosarino, el hombre les dio detalles de los momentos posteriores al hundimiento.
“Le dijo a mi hermana que él se pudo agarrar a un recipiente y que al resto se los llevaba la corriente y pedían auxilio”, relató la mujer.
El sobreviviente habría logrado mantenerse a flote aferrado a ese objeto hasta que fue rescatado. De acuerdo con los testimonios difundidos, atravesaba un profundo estado de shock y presentaba síntomas de hipotermia tras permanecer en el agua.
Prefectura intensificó la búsqueda
Con los datos aportados por Cabrera, la Prefectura amplió el operativo y sumó unidades guardacostas y buzos de la Estación de Salvamento Rosario para realizar rastrillajes en la superficie y en las profundidades del río.
Además, la fuerza emitió un Aviso a los Navegantes para advertir a las embarcaciones que circulan por la hidrovía sobre el procedimiento en curso.
En el operativo también colaboran los Bomberos Voluntarios de Rosario, que dispusieron su Unidad de Comando Operativo de Emergencias, un piloto de drones y brigadistas especializados en rescate acuático.
La investigación quedó bajo intervención de la Fiscalía Federal Descentralizada de San Lorenzo, a cargo del fiscal Agustín Mori, que deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el naufragio.
Mientras continúan las tareas de búsqueda, la principal hipótesis sobre el hundimiento apunta a que la lancha habría quedado de punta por efecto del oleaje. Sin embargo, las causas del siniestro todavía deben establecerse.