Una mujer fue detenida el sábado, luego de presentarse en una dependencia policial acompañada por su abogado, en el marco de una investigación por un siniestro vial ocurrido la noche anterior en la ciudad de Santa Fe. La conductora está señalada como quien habría atropellado a una nena de 7 años y se habría retirado del lugar sin asistirla.
Atropelló a una nena de 7 años, escapó y al día siguiente se presentó con un abogado
El siniestro ocurrió el viernes por la noche en inmediaciones de calle Ponce de León al 8200, en barrio Loyola Norte. La niña sufrió una lesión grave en el pie derecho y fue trasladada al Hospital Iturraspe. La mujer señalada como conductora de la motocicleta quedó detenida el sábado, después de comparecer ante la Policía junto a su abogado.
La víctima, fue trasladada al Hospital Iturraspe, donde recibió atención médica. De acuerdo con la información policial, presentaba una lesión de gravedad en el pie derecho, con sospecha de una fractura expuesta.
El hecho ocurrió el viernes a la noche, en inmediaciones de calle Ponce de León al 8200, en barrio Loyola Norte. A partir de lo sucedido, personal policial inició distintas tareas investigativas para establecer la identidad de la conductora y localizarla.
Traslado al hospital
La intervención policial comenzó tras conocerse el ingreso de la menor al centro de salud. Según las primeras informaciones, la niña había sido embestida por una motocicleta y la conductora se habría alejado de la escena luego del impacto.
La lesión sufrida por la pequeña motivó la apertura de actuaciones por lesiones graves culposas en siniestro vial, con el agravante de las circunstancias que rodearon la conducta posterior de quien manejaba el vehículo.
A partir de los datos reunidos, efectivos de la subcomisaría 12da. desplegaron tareas para determinar quién conducía la motocicleta y avanzar con las actuaciones correspondientes.
Se presentó con su abogado y quedó detenida
La investigación tuvo un avance el sábado. A las 18.30, una mujer se presentó en la dependencia policial acompañada por un abogado, quien intervino en su representación.
Tras su comparecencia, los efectivos procedieron a efectivizar la detención de la mujer y continuaron con las diligencias de rigor, con intervención de la autoridad judicial competente.
La causa busca establecer las circunstancias precisas en las que ocurrió el siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes por las lesiones sufridas por la niña y la presunta fuga de la conductora.