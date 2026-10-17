Santa Fe

Atropelló a una nena de 7 años, escapó y al día siguiente se presentó con un abogado

El siniestro ocurrió el viernes por la noche en inmediaciones de calle Ponce de León al 8200, en barrio Loyola Norte. La niña sufrió una lesión grave en el pie derecho y fue trasladada al Hospital Iturraspe. La mujer señalada como conductora de la motocicleta quedó detenida el sábado, después de comparecer ante la Policía junto a su abogado.