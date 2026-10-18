Denuncia

Mendoza: investigan la difusión de fotos íntimas de una docente tras acceder a su cuenta en una escuela

La profesora denunció que un alumno encontró abierta su sesión de correo electrónico en una computadora de la sala de informática y accedió a archivos privados. Las imágenes y un video se compartieron por WhatsApp entre estudiantes de distintos colegios.