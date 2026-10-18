Una docente de la ciudad mendocina de San Martín denunció ante la Justicia la difusión de fotografías y un video de contenido íntimo que estaban guardados en su cuenta personal.
Mendoza: investigan la difusión de fotos íntimas de una docente tras acceder a su cuenta en una escuela
La profesora denunció que un alumno encontró abierta su sesión de correo electrónico en una computadora de la sala de informática y accedió a archivos privados. Las imágenes y un video se compartieron por WhatsApp entre estudiantes de distintos colegios.
Según la reconstrucción inicial, un estudiante habría accedido a esos archivos después de encontrar abierta la sesión de correo electrónico de la profesora en una computadora de la escuela. El material comenzó a circular por grupos de WhatsApp y llegó a alumnos de otros establecimientos educativos de la zona.
El episodio ocurrió en la Escuela Técnica N.º 4-120 General José de San Martín, ubicada a unos 45 kilómetros de la capital provincial.
La denuncia dio lugar a una investigación judicial para determinar cómo se produjo el acceso a los archivos, quiénes participaron de su descarga y qué personas intervinieron en la distribución posterior.
De acuerdo con la información publicada por medios mendocinos, el hecho se habría originado después de una jornada institucional realizada el 21 de septiembre. Durante esa actividad, los docentes utilizaron las computadoras de la sala de informática para realizar tareas vinculadas con su trabajo.
Cómo se difundieron las imágenes privadas entre los estudiantes
Durante aquella jornada, una de las profesoras ingresó a su cuenta de correo electrónico desde uno de los equipos compartidos. Al finalizar sus tareas, habría olvidado cerrar la sesión, lo que dejó el acceso disponible para quien utilizara posteriormente esa computadora.
Días después, un estudiante habría encontrado la cuenta abierta y accedido al almacenamiento virtual asociado. Allí estaban guardadas las fotografías y el video de carácter íntimo que luego se difundieron entre los alumnos.
Según los primeros datos conocidos, el contenido fue descargado y compartido inicialmente en grupos reducidos de WhatsApp. Con el correr de los días, los archivos llegaron a estudiantes de distintos cursos de la escuela y también comenzaron a circular entre adolescentes de otros establecimientos del departamento de San Martín.
La propagación del material amplió el alcance de la exposición de la docente y dificultó establecer cuántas personas recibieron los archivos o conservaron copias en sus teléfonos.
El caso puso en evidencia los riesgos que implica la difusión de contenido privado mediante servicios de mensajería, especialmente cuando los archivos pasan de un grupo a otro sin que la persona afectada pueda controlar su circulación.
Sin embargo, el hecho de que una cuenta haya quedado abierta en un dispositivo compartido no habilita a otras personas a ingresar a los archivos personales, descargarlos ni distribuirlos. La investigación deberá establecer las circunstancias concretas del acceso y las posibles responsabilidades de quienes intervinieron.
La reconstrucción también deberá determinar cómo se produjo el primer envío y qué recorrido siguieron las imágenes hasta alcanzar a estudiantes de otros colegios.
En los casos de circulación digital, esa tarea puede requerir el análisis de dispositivos, conversaciones y otros elementos que permitan identificar las distintas intervenciones.
Qué investiga la Justicia y qué se sabe de la causa
La docente presentó la denuncia el viernes ante la Oficina Fiscal de turno. A partir de esa presentación, intervino la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos de Mendoza, encargada de investigar las circunstancias en las que se obtuvieron y difundieron los archivos.
De acuerdo con la información publicada por Clarín, la causa quedó bajo la órbita del Fuero Penal Juvenil debido a que el principal sospechoso sería menor de edad.
Entre los puntos que deberá esclarecer la investigación se encuentran la identidad de quienes accedieron al contenido, la participación de cada persona en la descarga y los reenvíos, y el alcance que tuvo la difusión. Al momento de los primeros reportes, no se había informado una imputación formal.
Tampoco se habían confirmado sanciones escolares. Según la publicación, estaba prevista la intervención de los equipos de resolución de conflictos de la Dirección General de Escuelas de Mendoza.
El avance de la causa permitirá determinar qué conductas pueden tener relevancia penal y qué responsabilidades corresponden en función de las pruebas reunidas.
Por el momento, los datos conocidos forman parte de una investigación en curso y no constituyen una determinación judicial sobre la culpabilidad de los involucrados.
El episodio también generó preocupación en la comunidad educativa por la exposición de la vida privada de una docente y por la velocidad con la que el material se extendió más allá del establecimiento donde se habría producido el acceso inicial.
Una vez que una imagen se comparte en plataformas digitales o aplicaciones de mensajería, puede resultar difícil conocer el número de destinatarios y recuperar todas las copias. Esa característica vuelve especialmente compleja la reparación del daño ocasionado por una difusión no consentida.
Además, la situación plantea un desafío para las instituciones educativas: abordar el uso responsable de la tecnología y la privacidad digital sin perder de vista la protección de la persona afectada y el respeto por las garantías de quienes están involucrados en la investigación.
El caso de San Martín continúa bajo análisis judicial. Mientras se intenta reconstruir cómo se obtuvieron y distribuyeron los archivos, la causa busca establecer las responsabilidades correspondientes por la difusión de contenido íntimo sin autorización.