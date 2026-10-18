Santa Fe ciudad

Los quema-coches no se rinden; incendiaron un Ford Escort en zona norte

Un automóvil Ford Escort modelo 1991 quedó seriamente dañado durante la madrugada de este domingo, cuando se incendió en Pedro de Vega al 3100, en inmediaciones de avenida Facundo Zuviría. Bomberos trabajaron para extinguir las llamas y evitar que se propagaran hacia bienes cercanos. El fuego afectó por completo los sectores del motor y de conducción.