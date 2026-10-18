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Los quema-coches no se rinden; incendiaron un Ford Escort en zona norte

Un automóvil Ford Escort modelo 1991 quedó seriamente dañado durante la madrugada de este domingo, cuando se incendió en Pedro de Vega al 3100, en inmediaciones de avenida Facundo Zuviría. Bomberos trabajaron para extinguir las llamas y evitar que se propagaran hacia bienes cercanos. El fuego afectó por completo los sectores del motor y de conducción.

Bomberos trabajaron en la extinción del siniestro. Foto: GentilezaBomberos trabajaron en la extinción del siniestro. Foto: Gentileza
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La saga de los quemacoches volvió a sumar un episodio en la ciudad de Santa Fe. Durante la madrugada del domingo, un Ford Escort quedó envuelto en llamas en inmediaciones de avenida Facundo Zuviría y Pedro de Vega.

El fuego provocó daños totales en el sector del motor y el habitáculo de conducción, y obligó a intervenir a una dotación de Bomberos Zapadores. Al llegar los equipos de emergencia, no había nadie junto al vehículo ni se encontraba presente su propietario.

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El incendio fue reportado alrededor de las 2.25, en Pedro de Vega al 3100. Allí, los bomberos constataron que el automóvil estaba detenido sobre la calzada, con su frente orientado hacia el oeste, mientras las llamas avanzaban y existía riesgo de propagación hacia bienes linderos.

Daños de importancia

Ante el cuadro, el personal actuante desplegó una línea de una pulgada para realizar las tareas de sofocación y enfriamiento. Los trabajos se extendieron hasta lograr la extinción completa del foco ígneo y eliminar el peligro inmediato de propagación.

incendio automóvil Zuviría y Pedro de VegaEl coche afectado es un Ford Escort modelo 1991. Foto: Gentileza

Las consecuencias fueron severas. De acuerdo con el parte de Bomberos, el fuego afectó de manera total el compartimiento del motor y el sector destinado a la conducción.

El vehículo fue identificado como un Ford Escort modelo 1991. Al momento del procedimiento, no se encontraba en el lugar el dueño del automóvil ni había otras personas que pudieran aportar información sobre lo sucedido.

Una saga sin fin

La intervención contó también con la presencia de efectivos del Comando Radioeléctrico. Una vez concluidas las tareas, la dotación regresó al cuartel a las 4.21.

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El episodio se suma a la preocupación que generan los incendios de automóviles registrados en distintos sectores de la capital provincial, una sucesión de hechos que suele despertar sospechas sobre posibles ataques intencionales.

Sin embargo, en este caso, la información disponible no permite establecer cómo se inició el fuego ni confirmar que haya sido provocado deliberadamente. Las circunstancias del incendio deberán ser determinadas a partir de las actuaciones correspondientes.

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