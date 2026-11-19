La emergencia hídrica continúa en Santa Fe, donde cerca de 290 personas permanecen alojadas en centros asistenciales. Mientras el municipio prepara un tercer espacio para recibir a nuevas familias, acordó con Cáritas un sistema de recolección y distribución de donaciones. Las autoridades también siguen de cerca el comportamiento del río y las previsiones de lluvias para los próximos días.
Santa Fe: cómo funcionará el operativo de donaciones del municipio y Cáritas y qué se necesita
El intendente Juan Pablo Poletti anunció el trabajo conjunto con la institución para ordenar la ayuda solidaria. Se recibirán alimentos no perecederos y artículos de limpieza e higiene, que serán distribuidos entre las familias afectadas por la emergencia hídrica.
El intendente Juan Pablo Poletti explicó a CyD Noticias, que la iniciativa surgió ante la gran cantidad de vecinos que se acercaron a colaborar, aunque reconoció que era necesario ordenar la recepción de los elementos para evitar acumulaciones innecesarias.
"Estamos muy agradecidos a la solidaridad de los santafesinos, pero se estaba haciendo un poco en forma desordenada y queríamos ver cómo la ordenábamos para que sea realmente provechosa", señaló.
El vicepresidente de Cáritas, el padre Nicolás Auriette, coincidió en la importancia de coordinar la ayuda y advirtió que no todas las donaciones responden a las necesidades actuales de las familias afectadas. "Es cuando la gente es muy solidaria, inmediatamente queremos ayudar y a veces corremos el riesgo de hacerlo mal", expresó.
Por eso, la institución recibirá principalmente alimentos no perecederos y productos de limpieza e higiene. La sede de Cáritas, ubicada en Francia 1973, será el punto de recepción de lunes a viernes. "Principalmente alimentos no perecederos, es lo que más necesitamos", remarcó Auriette.
Dónde colaborar
El representante de Cáritas, Julio Giménez, informó que un grupo de jóvenes voluntarios de distintas parroquias participará de la recepción y clasificación de los productos.
La atención será de 9 a 13, de lunes a viernes. Cada donación quedará registrada en una planilla y, posteriormente, se prepararán kits para distribuir entre los centros de evacuados.
"Se establece una planilla Excel donde se van a volcar los alimentos que se reciben y a partir de ahí se van a armar kits o módulos para distribuir en los lugares de donde se requiera", detalló Giménez.
La distribución contará con la logística municipal. Entre los elementos que también solicitaron vecinos de las zonas afectadas mencionó velas, espirales, lavandina y agua, especialmente ante los cortes de electricidad registrados en algunos sectores.
Poletti aclaró que la ropa, el calzado y los abrigos podrán formar parte de una segunda campaña, cuando las familias regresen a sus hogares y puedan identificar qué necesitan recuperar.
El río y las lluvias
Sobre la situación hídrica, el intendente informó que el río bajó dos centímetros y luego volvió a subir uno. Pese a las variaciones, destacó que se detuvo la aceleración del ascenso registrada anteriormente.
"Vamos a estar en esta estabilidad entre que baja y sube a este nivel, pero por lo menos no salimos de esa aceleración de ascenso que teníamos y eso no deja de ser una buena noticia", afirmó.
Sin embargo, el municipio mantiene la preocupación por las precipitaciones previstas y el agua que podría llegar desde el sur de Brasil y el norte argentino. Poletti recordó que el escenario más complejo contempla la combinación de niveles elevados de los ríos con lluvias intensas en la región.
Según explicó, los pronósticos habían anticipado acumulados de 150 milímetros en diez días en el sur de Brasil, un volumen que podría repercutir posteriormente en Santa Fe.
Casi 300 evacuados
El operativo municipal continúa con relevamientos diarios en los sectores comprometidos. Poletti confirmó que ya son 11 las familias alojadas en Colastiné Sur y que el número total de personas en centros asistenciales se acerca a las 290.
La cifra no contempla a quienes fueron trasladados en camiones municipales y encontraron alojamiento en viviendas de familiares.
También se registraron nuevos ingresos en el centro asistencial número uno, mientras los equipos continúan trabajando en Nueva Esperanza, Bajada Distéfano, Los Alisos y los bañados.
El intendente señaló que algunas familias todavía rechazan la posibilidad de trasladarse y prefieren permanecer en sus viviendas o buscar terrenos más elevados. No obstante, aclaró que el municipio ofrece alojamiento en los espacios habilitados y no permitirá la instalación de asentamientos improvisados sobre la vera de la ruta 168.
Preparan otro centro
Ante la posibilidad de que la emergencia se extienda durante varios meses, el municipio comenzó a acondicionar un tercer centro asistencial. Los trabajos incluyen la construcción de sanitarios y la preparación del predio para recibir a nuevas familias.
Poletti anunció que llegará una nueva tanda de módulos habitacionales y que la semana siguiente se recibirán otros 30.
"Se empezó a trabajar antes que la familia esté demandando el módulo y no tengamos dónde ponerlo", explicó sobre la decisión de anticipar la preparación de estos espacios.
Además, diferenció los centros asistenciales de los refugios de emergencia, que pueden habilitarse de inmediato ante lluvias repentinas y evacuaciones urgentes. Estos últimos tienen capacidad conveniada para recibir entre 500 y 600 personas.
Si la permanencia fuera del hogar supera los dos o tres días, las familias podrán ser trasladadas desde los refugios hacia los centros asistenciales.
Educación y recreación
Los espacios de alojamiento también cuentan con propuestas para acompañar a los chicos durante la emergencia. Se organizaron actividades como cine, funciones de títeres y encuentros deportivos.
A su vez, el municipio dispuso un minibús para trasladar a los estudiantes hasta la escuela reubicada en Alto Verde, con el objetivo de garantizar la continuidad de las clases.
Mientras continúa el monitoreo del río y se amplía la infraestructura de asistencia, el municipio y Cáritas buscan sostener la ayuda a las familias afectadas y garantizar que las donaciones respondan a las necesidades más urgentes.