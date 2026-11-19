Emergencia hídrica

Santa Fe: cómo funcionará el operativo de donaciones del municipio y Cáritas y qué se necesita

El intendente Juan Pablo Poletti anunció el trabajo conjunto con la institución para ordenar la ayuda solidaria. Se recibirán alimentos no perecederos y artículos de limpieza e higiene, que serán distribuidos entre las familias afectadas por la emergencia hídrica.