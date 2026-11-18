Según los últimos registros informados, el río Paraná alcanzó los 5,85 metros en el Puerto de Santa Fe, mientras que el río Salado registra una altura de 2,92 metros.
Crecida del Paraná: 278 personas se encuentran alojadas en dos Centros de Asistencia Integral
La Municipalidad de Santa Fe continúa con el monitoreo permanente de la situación hídrica y las tareas de prevención y asistencia a las familias afectadas, mientras avanzan los trabajos de acondicionamiento y mantenimiento del sistema de protección hídrica en distintos sectores de la ciudad.
En tal sentido, en el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde permanecen alojadas 248 personas, de las cuales 154 son mayores y 94 menores, correspondientes a 77 familias, según informó la Municipalidad de Santa Fe.
Por su parte, en el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur se encuentran alojadas 30 personas, de las cuales 19 son mayores y 11 menores, pertenecientes a 11 familias.
En total, el municipio brinda asistencia a 278 personas (173 mayores y 105 menores), distribuidas en ambos centros.
Asistencia y acompañamiento en los centros
En el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde continúan desarrollándose distintas acciones de acompañamiento a las personas alojadas. Durante la jornada de este miércoles se llevaron adelante dispositivos de atención sanitaria y entrega de lentes.
Además, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) continúa con el relevamiento y seguimiento de los animales presentes en el predio, mediante tareas de castración, vacunación y colocación de microchips.
Por su parte, equipos de la Subsecretaría de Educación municipal realizaron actividades de apoyo escolar y propuestas recreativas para niños y niñas alojados en el centro.
En tanto, el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur contó con la presencia de equipos de la Cruz Roja y del COBEM, en el marco de las acciones de asistencia y acompañamiento a las personas alojadas. Paralelamente, la Dirección de Acción Social (DAS) realizó la distribución de provisiones a vecinos de la zona que permanecen en sus viviendas, fuera del predio de asistencia.
Trabajos en el sistema de protección hídrica
La Municipalidad de Santa Fe continúa con las tareas preventivas de acondicionamiento y mantenimiento del sistema de protección hídrica. Actualmente, el sistema cuenta con 33 puntos operativos con equipos de bombeo y otros tres sectores donde se realizó el cierre de compuertas sin necesidad de instalar equipos de bombeo.
En este marco, personal municipal trabaja en los puntos de operación PU 04 Cervecería y PU 03 Candioti, donde se avanza con la instalación preventiva de equipos de bombeo y el acondicionamiento de las compuertas. Estas tareas permitirán agilizar las maniobras de cierre en caso de que el nivel del río lo requiera.
Paralelamente, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) trabaja en la provisión de energía eléctrica para los puntos de operación de la zona portuaria. El operativo de preparación comprende cinco puntos de ese sector y continuará durante los próximos días.
Por otra parte, continuaron las tareas de bolseo en La Boca y en Bajada Distéfano, debajo del aliviador Nº 4. Asimismo, en Colastiné Sur se realizaron tareas de cuneteo para favorecer el escurrimiento del agua, mientras que en Alto Verde se llevó adelante la limpieza del reservorio de plaza Evita mediante la utilización de una excavadora.
Además, durante la jornada del martes se realizaron tareas de limpieza y mantenimiento en dos estaciones de bombeo ubicadas en la Costanera.
Recomendaciones
La Municipalidad solicita a los vecinos circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que trabaja en los operativos preventivos y evitar transitar por sectores anegados.
Asimismo, recuerda la importancia de no arrojar residuos en calles, canales o desagües, para evitar obstrucciones que puedan dificultar el escurrimiento del agua.
Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800 777 5000.