Ciudad de Santa Fe

Crecida del Paraná: 278 personas se encuentran alojadas en dos Centros de Asistencia Integral

La Municipalidad de Santa Fe continúa con el monitoreo permanente de la situación hídrica y las tareas de prevención y asistencia a las familias afectadas, mientras avanzan los trabajos de acondicionamiento y mantenimiento del sistema de protección hídrica en distintos sectores de la ciudad.