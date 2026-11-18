La crecida de los ríos obliga a Aguas Santafesinas (Assa) a reforzar los trabajos preventivos en la infraestructura que garantiza servicios esenciales, como la provisión de agua potable. Uno de los puntos que requiere especial atención es la toma Hernández, ubicada sobre el río Santa Fe, donde la acumulación de camalotes, repollitos y otros vegetales que arrastra la corriente puede afectar el funcionamiento de las bombas de captación.
Assa instalará una barrera flotante para evitar que los camalotes obstruyan la toma Hernández
El dispositivo permitirá desviar los vegetales que arrastra la corriente y reducir la frecuencia de limpieza de las rejas de captación. Este miércoles por la madrugada hubo tareas en la toma que obligarán a interrumpir el suministro. ¿La crecida le puede cambiar el sabor al agua?
Para evitar que esa vegetación llegue hasta las rejas de ingreso y la necesidad de limpieza asidua, Assa instalará la semana próxima una barrera flotante con una pantalla deflectora de acero, que permitirá desviar los elementos vegetales hacia el centro del río.
Así lo explicó a El Litoral, Darío Boscarol, vicepresidente de Assa, quien señaló que durante las crecidas aumenta considerablemente el arrastre de vegetación en suspensión. “Las bombas, que son de alta potencia, generan una succión y terminan adosándose todos los vegetales en la reja de ingreso. Eso genera una disminución en el caudal de ingreso a la planta”, detalló.
Actualmente, la limpieza de esas rejas se está realizando aproximadamente cada 5 días, una frecuencia que se intensifica ante el escenario de creciente. Sin embargo, la incorporación de la nueva barrera permitirá reducir la llegada de camalotes al sector de captación y, por lo tanto, espaciar las intervenciones.
“Son unos flotadores pero con una pantalla de acero por debajo, con ángulos que desvían la corriente y los elementos vegetales flotantes hacia el centro del río”, describió Boscarol.
El funcionario aclaró que el dispositivo reducirá de manera importante su acumulación. “No elimina el 100%, pero disminuye en forma importante, con lo cual hace que la limpieza se prolongue a lo mejor una vez cada 20 días ahora en la crecida”, precisó.
La barrera ya está disponible en Assa, pero su colocación requería una autorización de Prefectura Naval Argentina para instalar anclajes de hormigón en el fondo del río, que permitirán sostener la estructura. “Ahora ya tenemos todos los permisos, así que la semana que viene la vamos a comenzar a instalar”, confirmó.
Boscarol también aclaró que la situación no presenta las mismas dificultades en la otra toma de captación que tiene la empresa, ubicada sobre el río Colastiné. “En esa toma no hay inconveniente porque la corriente desvía la circulación de los camalotes”, explicó.
Cómo se realizan las tareas de limpieza
Mientras se concreta la instalación, la empresa continúa con las tareas de mantenimiento de las rejas de captación. Según explicó Boscarol, los trabajos están a cargo de una empresa contratada y se realizan con ganchos y herramientas similares a rastrillos que permiten retirar la vegetación desde la superficie.
En los casos en que los camalotes quedan demasiado adheridos a las rejas, muy eventualmente resulta necesario recurrir a buzos para completar la limpieza. De allí la importancia de aumentar la frecuencia de las intervenciones durante la creciente, para evitar que la acumulación de vegetales haga más compleja la tarea.
En ese marco, Aguas Santafesinas informó -mediante un comunicado- que este miércoles, entre las 0 y las 4, realizaron diferentes tareas sobre la toma Hernández de captación de agua cruda, en el marco de un plan de confiabilización de sus instalaciones operativas.
Para concretar los trabajos fue necesario suspender la provisión del suministro durante ese período. La empresa indicó que eligió el horario nocturno para minimizar las molestias a los usuarios y que, una vez finalizadas las tareas, la recuperación del servicio se da de forma gradual, a medida que se represuriza el sistema.
Además, se realizará un operativo de purgado en puntos estratégicos para reducir posibles episodios de turbiedad. En esas ubicaciones podrá observarse salida de agua a la vía pública.
Sobre este punto, Boscarol explicó a El Litoral que la turbiedad que eventualmente pueda aparecer en las primeras horas posteriores a la restitución del servicio no se debe a un cambio en el tratamiento del agua captada del río, sino al movimiento de sedimentos acumulados en las cañerías.
“Cuando se detiene la circulación, los sedimentos que están en las propias cañerías se depositan y, cuando vuelve a circular el agua, se remueven. Entonces empieza a salir agua un poco turbia. Hay que dejarla salir un poco y luego ya viene el agua como normalmente”, explicó.
Características del agua
Consultado el referente de Assa sobre posibles cambios en las características del agua durante las crecidas -como el sabor-, indicó que el aumento del nivel de los ríos produce un mayor arrastre de limo y arcilla desde lagunas y distintos sectores del sistema fluvial, lo que puede generar variaciones en el sabor.
No obstante, remarcó que la empresa realiza controles permanentes. “Nosotros hacemos toma de muestras de agua cruda en forma constante, cada dos horas, y vamos monitoreando a efectos de regular los coagulantes y los sedimentadores”, sostuvo.