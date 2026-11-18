Crecida del río

Assa instalará una barrera flotante para evitar que los camalotes obstruyan la toma Hernández

El dispositivo permitirá desviar los vegetales que arrastra la corriente y reducir la frecuencia de limpieza de las rejas de captación. Este miércoles por la madrugada hubo tareas en la toma que obligarán a interrumpir el suministro. ¿La crecida le puede cambiar el sabor al agua?