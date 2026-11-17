Intendente de Santa Fe

Poletti: “El río se está estabilizando en un nivel alto”

La altura del río llegó a los 5,83 metros en el puerto local y las autoridades municipales advierten que la emergencia hídrica podría prolongarse durante uno o dos meses. El intendente confirmó que funcionan dos centros de asistencia con 272 evacuados, y que comenzó el acondicionamiento de un tercer predio con capacidad para más de 100 módulos habitacionales. Además, anticipó que se monitorea un posible nuevo repunte para mediados de diciembre.