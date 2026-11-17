La emergencia hídrica continúa agravándose en la ciudad de Santa Fe, en el contexto de la crecida del río Paraná asociada al fenómeno El Niño. Este martes, el nivel llegó a los 5,83 metros en el puerto local, por encima de la marca de evacuación, y las autoridades municipales mantienen un operativo de asistencia para las familias afectadas, con más de 270 personas alojadas en dos centros asistenciales.
Poletti: “El río se está estabilizando en un nivel alto”
La altura del río llegó a los 5,83 metros en el puerto local y las autoridades municipales advierten que la emergencia hídrica podría prolongarse durante uno o dos meses. El intendente confirmó que funcionan dos centros de asistencia con 272 evacuados, y que comenzó el acondicionamiento de un tercer predio con capacidad para más de 100 módulos habitacionales. Además, anticipó que se monitorea un posible nuevo repunte para mediados de diciembre.
Durante una conferencia de prensa, el intendente Juan Pablo Poletti y el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, brindaron un panorama de la situación y detallaron las tareas que llevan adelante el municipio y la Provincia. Según explicaron, el río ingresó en una meseta de crecimiento, aunque permanece en niveles elevados y las previsiones obligan a sostener los dispositivos de emergencia.
"Estamos en una meseta de crecimiento", señaló Rudi, quien precisó que el río se encontraba en 5,83 metros desde las 9 de la mañana. Poletti, por su parte, indicó que la evolución se corresponde con lo que habían previsto: "Se está estabilizando, si Dios quiere. Esto sabíamos que iba a ser así, que íbamos a tener uno o dos días y después va a quedar estabilizado en un río alto".
272 evacuados y dos centros asistenciales
El intendente confirmó que actualmente hay 272 personas evacuadas, entre adultos y menores, alojadas en los dispositivos municipales. En el Centro de Asistencia Integral N° 1 ya hay 70 módulos habitacionales ocupados, mientras que en el segundo centro se encuentran ocupados nueve módulos y está previsto finalizar durante este martes el armado de otros siete, hasta alcanzar un total de 16.
Poletti destacó que ambos espacios atravesaron sin inconvenientes la tormenta registrada durante la noche anterior, que incluyó una alerta naranja y ráfagas de viento cercanas a los 60 kilómetros por hora. "No tuvimos ninguna novedad en cuanto a algún accidente ni nada de la tormenta anoche", afirmó.
En los centros también se contempla la atención de personas que requieren cuidados especiales. El intendente informó que una mujer embarazada, que atraviesa los últimos días de gestación, permanece internada en el hospital Cullen para realizar un seguimiento médico y garantizar las condiciones necesarias para el parto. También se dispusieron alojamientos específicos para personas con enfermedades complejas y un niño con discapacidad.
A las tareas de asistencia se sumaron voluntarios de Cruz Roja Argentina y personal de Salud municipal, que realizan jornadas de atención en ambos predios. Además, el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) recorre las zonas inundadas para asistir a las familias que permanecen en sus viviendas junto a sus animales.
Preparan un tercer predio ante una emergencia prolongada
Ante la posibilidad de que la crecida se extienda durante varias semanas, el municipio comenzó a acondicionar un tercer terreno para instalar un nuevo centro de asistencia. Rudi explicó que ya se trabaja en la nivelación del suelo, la delimitación de los sectores destinados a los módulos y las calles internas, el cercado perimetral y la instalación de columnas de energía eléctrica e iluminación.
El predio tendrá capacidad para albergar algo más de 100 módulos habitacionales, que se habilitarán en función de la demanda. "Estamos siendo precavidos", sostuvo el funcionario, y advirtió que la emergencia podría extenderse durante "uno o dos meses con los centros activos".
El funcionario remarcó que, hasta el momento, ninguna familia que necesitó ingresar a los centros se quedó sin alojamiento. La preparación anticipada busca evitar que un eventual incremento del nivel del río o nuevas precipitaciones desborden la capacidad de los dos dispositivos que ya funcionan.
Colastiné Sur, La Boca y Vuelta del Paraguayo
En los sectores costeros, los trabajos se concentran en el monitoreo de las defensas, la colocación de bolsas de arena y el funcionamiento de las estaciones de bombeo. Rudi mencionó intervenciones en La Boca, Colastiné Sur y distintos sectores del distrito costero, donde los equipos municipales y provinciales trabajan junto con los vecinos para contener el avance del agua.
"Tenemos que reconocer que tenemos un río alto, que algunas defensas ya tienen filtraciones y que va a haber anegamientos parciales", explicó el secretario. En ese contexto, indicó que se evalúa cada pedido de los vecinos para reforzar sectores vulnerables y, en algunos casos, construir caminos que permitan salir de patios que ya se encuentran anegados.
En el paraje La Boca, las tareas incluyen el cierre de los desagües para impedir el ingreso del agua del río y el funcionamiento mecánico del sistema de bombeo. Como allí no existen defensas consolidadas como las de Alto Verde, se monitorean los albardones naturales y se realizan trabajos de bolseado en los puntos donde pueden producirse filtraciones.
En Colastiné Sur, en tanto, continúan los relevamientos familiares y la asistencia a quienes decidieron permanecer en sus viviendas. Poletti informó que unas 30 familias siguen en la zona de Vuelta del Paraguayo y reciben asistencia diaria mediante embarcaciones, con entrega de agua potable, repelentes y desinfectantes. También se brinda apoyo a vecinos de sectores como Casa y Pesca que no aceptaron trasladarse a los módulos habitacionales.
Respecto de Colastiné Norte, Rudi indicó que el sistema de defensa se encuentra en condiciones y que no se registran filtraciones. Las familias que tuvieron inconvenientes y recibieron asistencia residen fuera del anillo de defensa. Algunas optaron por permanecer en la zona, trasladándose a sectores más altos y secos.
La previsión de un nuevo repunte para diciembre
Aunque el Paraná atraviesa una etapa de relativa estabilización, las autoridades municipales siguen de cerca las condiciones meteorológicas y los informes hidrológicos. Rudi anticipó que existe la posibilidad de un segundo repunte hacia mediados de diciembre, a partir de las precipitaciones pronosticadas para el sur de Brasil.
"Tenemos anunciado en estos ocho o diez días 150 milímetros de lluvia en el sur de Brasil. Esto, sin lugar a dudas, va a encontrar los valles de inundación todos húmedos. Es muy probable que esa agua nos levante nuevamente", advirtió.
El funcionario explicó que el seguimiento de las lluvias en el sur brasileño y el norte argentino resulta determinante para anticipar cómo repercutirán esos aportes en la altura del Paraná frente a Santa Fe. Por eso, aun cuando pueda producirse una bajante transitoria, el municipio decidió prepararse para un escenario de persistencia de niveles elevados.
La situación se inscribe en un panorama regional complejo: la crecida también provoca severas consecuencias en distintos puntos de la costa santafesina, particularmente en Colastiné, San José del Rincón y Arroyo Leyes. Allí, las familias conviven con calles y terrenos anegados, dificultades de circulación y viviendas amenazadas por el avance del agua.
En Santa Fe, mientras tanto, el municipio y la Provincia mantienen el operativo conjunto de asistencia, el monitoreo de las defensas y la preparación de nuevos espacios de alojamiento. La prioridad es sostener la atención de las familias afectadas ante una crecida que, aunque muestra señales de estabilización, todavía está lejos de haber terminado.