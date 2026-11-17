Explicaciones y consejos

Cómo actuar y protegerse ante la aparición de animales que escapan de las islas por las crecidas

El guardafaunas santafesino Juan Martín Mastropaolo explicó que el avance del agua está desplazando a diferentes especies hacia zonas de tierra firme, donde pueden encontrarse con personas. Advirtió sobre los riesgos de intentar capturarlas, especialmente en el caso de yacarés y serpientes, y recomendó comunicarse con el 911 ante situaciones de peligro.