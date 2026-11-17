Las crecidas de los ríos santafesinos están generando cambios en el comportamiento y desplazamiento de numerosos animales silvestres que habitan las islas y zonas ribereñas. A medida que el agua avanza sobre sus espacios habituales, diferentes especies buscan refugio en sectores elevados y pueden aparecer en lugares frecuentados por personas.
Cómo actuar y protegerse ante la aparición de animales que escapan de las islas por las crecidas
El guardafaunas santafesino Juan Martín Mastropaolo explicó que el avance del agua está desplazando a diferentes especies hacia zonas de tierra firme, donde pueden encontrarse con personas. Advirtió sobre los riesgos de intentar capturarlas, especialmente en el caso de yacarés y serpientes, y recomendó comunicarse con el 911 ante situaciones de peligro.
En diálogo con El Litoral, el guardafaunas santafesino Juan Martín Mastropaolo explicó que se trata de un fenómeno natural, aunque advirtió que es fundamental mantener la distancia y no intentar manipular a los animales, especialmente cuando se trata de serpientes o yacarés.
"Son animales que están adaptados a la vida acuática y terrestre. Una lagartija overa puede cruzar nadando un arroyo, sumergirse y salir del otro lado. Las víboras también están adaptadas a la zona de islas. Por eso viven ahí desde hace generaciones", señaló.
El peligro de intentar capturar yacarés y serpientes
Uno de los principales aspectos sobre los que advirtió Mastropaolo es la reacción que pueden tener las personas al encontrarse con un animal silvestre fuera de su entorno habitual.
En ese sentido, remarcó que intentar agarrar una serpiente o un yacaré representa un riesgo importante, incluso para quienes creen conocer sus movimientos por haber visto videos en redes sociales.
"Uno ve una víbora y quiere tratar de agarrarla. Ahí está el problema, porque la víbora es muy rápida. El yacaré es ultrarrápido y uno cree que, viendo videos y películas, puede agarrarlo, pero no es así", explicó.
El especialista también cuestionó una imagen viralizada en la que un efectivo policial aparece sujetando a un yacaré de la cola. "Agarrarlo de la cola es lo peor que puede hacer. Es una imprudencia", sostuvo.
Si bien mencionó que existen procedimientos específicos para inmovilizar estos animales, aclaró que son técnicas reservadas exclusivamente para personal capacitado y que ninguna persona sin experiencia debería intentar aplicarlas.
¿Qué hacer si aparece un animal silvestre cerca de una vivienda?
Mastropaolo recomendó que, ante la presencia de animales desplazados por la crecida, lo fundamental es no perseguirlos, no intentar capturarlos y permitirles alejarse cuando sea posible hacerlo sin riesgos.
"Lo que hay que hacer es no tratar de agarrarlos. Simplemente darles una vía de escape. Si el animal está en un lugar donde puede meterse dentro de una casa, hay que cerrar la vivienda y llamar al 911", indicó.
El guardafaunas explicó que, a través de ese número, se puede solicitar la intervención de los organismos correspondientes, como Bomberos, Los Pumas y las dependencias policiales especializadas en fauna y ambiente.
La recomendación es mantener alejados a niños y mascotas y evitar cualquier contacto hasta que intervenga personal preparado.
Por qué tampoco hay que tocar a las crías
Otro de los puntos que destacó el especialista está relacionado con la aparición de crías de animales silvestres.
Advirtió que muchas personas, al encontrar ejemplares pequeños aparentemente solos, intentan levantarlos o trasladarlos creyendo que están abandonados.
"Lo peor que pueden hacer es agarrar una cría, porque le quitan la continuidad en la naturaleza. Después, la rehabilitación es difícil", expresó.
En ese sentido, explicó que la madre puede encontrarse cerca, aunque no esté a la vista, por lo que recomendó no intervenir por cuenta propia y consultar con especialistas si se sospecha que un animal está herido o necesita asistencia.
Los animales también buscan refugio por la crecida
Finalmente, Mastropaolo explicó que el aumento del nivel de los ríos obliga a numerosas especies terrestres a desplazarse hacia zonas elevadas, terraplenes y otros sectores donde encuentran un lugar seco.
"Siempre buscan un lugar con sol, donde puedan estar secos y encontrar alimento. Justamente están los terraplenes y ahí es donde quedan más cerca de los humanos. Hay que respetarlos y esperar que el agua baje", señaló.
El guardafaunas comparó la situación de los animales con la de las personas que deben abandonar sus viviendas durante las inundaciones.
"Ellos están en el mismo problema que los humanos: están evacuados", resumió.
Además, explicó que las crecidas pueden resultar favorables para la reproducción de peces y la dinámica de los ambientes acuáticos, aunque generan dificultades para los mamíferos y otras especies que necesitan tierra firme.
Por eso, insistió en que la mejor forma de actuar ante un encuentro con fauna silvestre es mantener distancia, evitar cualquier intento de captura y solicitar asistencia cuando sea necesario.