La creciente de los ríos y arroyos de la región costera continúa modificando el comportamiento de la fauna silvestre. En ese contexto, un yacaré de aproximadamente dos metros sorprendió a los automovilistas al cruzar la Ruta Provincial N.º 1 durante la noche, a la altura del kilómetro 56, en inmediaciones a Cayastá.
Un yacaré apareció en la Ruta 1 y cortaron el tránsito para retirarlo
El episodio ocurrió a la altura del kilómetro 56. El reptil salió a la calzada en busca de sectores secos por la creciente y terminó herido en una de sus patas.
El episodio generó una situación de riesgo vial cuando un vehículo que circulaba en sentido contrario debió realizar maniobras evasivas para evitar impactar contra el animal. Aunque logró esquivarlo parcialmente, el reptil terminó con una lesión en una de sus patas.
Ante lo ocurrido, intervino rápidamente personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional VII, que tomó participación en el procedimiento.
Según el relato de la persona que registró el episodio en video, el hecho ocurrió cuando viajaba en sentido sur-norte, desde Santa Fe hacia San Javier. Al llegar a la curva ubicada en el ingreso a Cayastá, se encontró sorpresivamente con el ejemplar sobre la calzada.
La escasa visibilidad del sector, sumada a la aparición repentina del animal, complicó la circulación. Un automóvil que avanzaba en dirección contraria tuvo que efectuar una maniobra brusca para evitar un impacto de mayores consecuencias.
Desplazamiento de animales
La presencia del yacaré sobre la ruta se produjo en medio de la creciente que afecta a distintos sectores de la costa santafesina. El avance del agua sobre los ambientes naturales obliga a numerosos ejemplares de fauna silvestre a desplazarse en busca de terrenos más elevados y secos.
Ese movimiento puede llevar a los animales a ocupar espacios habitualmente utilizados por vehículos, como caminos rurales y rutas provinciales. La situación representa un riesgo tanto para quienes transitan por esos corredores como para las propias especies.
En particular, la Ruta Provincial N.º 1 atraviesa una zona de humedales y ambientes naturales donde la presencia de fauna autóctona forma parte del paisaje habitual. Sin embargo, durante períodos de creciente, los desplazamientos pueden intensificarse y generar encuentros inesperados con los conductores.
Precaución al volante
Frente a este escenario, se recomienda circular con especial precaución por la Ruta 1, principalmente durante la noche y en sectores de curvas o con visibilidad reducida.
Entre las principales medidas preventivas se encuentra reducir la velocidad, mantener la atención sobre la calzada y evitar maniobras bruscas ante la aparición de animales.
El episodio registrado en jurisdicción de Cayastá vuelve a poner en evidencia las consecuencias que puede tener la creciente más allá de las zonas directamente afectadas por el agua. El desplazamiento de la fauna hacia sectores altos también alcanza a las rutas y obliga a extremar los cuidados para prevenir siniestros y proteger a las especies silvestres.