A punto de ahogarse

Rescataron dos crías de zorros de monte que estaban solas en una isla en Campo del Medio

Una mujer de 27 años encontró a los pequeños animales y decidió ponerlos a salvo para evitar que se ahogaran. Posteriormente los entregó voluntariamente a efectivos de la Guardia Rural Los Pumas, que intervinieron desde el Puesto Fijo Las Cañas. Los ejemplares permanecerán bajo resguardo policial hasta su traslado a la exGranja La Esmeralda.