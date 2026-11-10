Una intervención de la Guardia Rural Los Pumas de Santa Fe permitió poner a resguardo a dos ejemplares de fauna autóctona que habían sido encontrados por una vecina en una zona de islas de Campo del Medio. La mujer los había recogido para evitar que se ahogaran y posteriormente los entregó voluntariamente a las autoridades.
Rescataron dos crías de zorros de monte que estaban solas en una isla en Campo del Medio
Una mujer de 27 años encontró a los pequeños animales y decidió ponerlos a salvo para evitar que se ahogaran. Posteriormente los entregó voluntariamente a efectivos de la Guardia Rural Los Pumas, que intervinieron desde el Puesto Fijo Las Cañas. Los ejemplares permanecerán bajo resguardo policial hasta su traslado a la exGranja La Esmeralda.
La historia llegó a conocimiento del personal del Puesto Fijo Las Cañas a través de un aviso telefónico que alertaba sobre la presencia de dos pequeñas crías de zorro en un domicilio particular de la zona rural de Campo del Medio.
Ante esa comunicación, efectivos de la Dirección General de Seguridad Rural se trasladaron hasta el lugar. Allí entrevistaron a una mujer de 27 años, identificada como Abril Raffo, quien explicó que el día anterior había encontrado a los animales en una isla.
Según relató, se trataba de dos ejemplares que estaban solos y cuya situación le generó preocupación, por lo que decidió rescatarlos para evitar que terminaran ahogándose.
Se trata de dos crías de zorro de monte (Cerdocyon thous), una especie de cánido silvestre autóctono que habita distintos ambientes naturales de nuestro territorio y se caracteriza por su pelaje oscuro.
La intervención de Los Pumas
Durante el procedimiento, realizado alrededor de las 12.40, la mujer hizo entrega voluntaria de ambos animales al personal policial.
La actuación estuvo a cargo del subinspector Montenegro y del oficial de policía Nardoni, pertenecientes al Puesto Fijo Las Cañas de la Guardia Rural Los Pumas.
Tras recibir a los pequeños ejemplares, los efectivos se comunicaron con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe para coordinar los pasos a seguir y garantizar su adecuada protección.
Traslado a la exGranja La Esmeralda
Desde el organismo provincial, una funcionaria indicó que los dos zorritos debían permanecer provisoriamente en las instalaciones policiales, bajo resguardo, hasta el próximo lunes. También se informó la novedad al fiscal en turno.
La medida apunta a concretar posteriormente su traslado a la exGranja La Esmeralda, donde quedarán a disposición de personal especializado para su atención y evaluación. Finalizados estos procedimientos ambos animales serán trasladados a una zona previamente estudiada y devueltos a su hábitat natural.
De esta manera, una intervención que comenzó con la preocupación de una vecina por dos pequeños animales encontrados en una zona de islas terminó con ambos ejemplares bajo resguardo y con un destino previsto para recibir los cuidados correspondientes.