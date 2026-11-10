Santa Fe

Cuatro aprehendidos, un arma y más de 400 "ravioles" con cocaína en Villa Oculta

El procedimiento se realizó durante la madrugada en una vivienda de pasaje Mitre al 4100, luego de una alerta recibida por la Central de Emergencias 911. Personal del Comando Radioeléctrico secuestró 109,5 gramos de cocaína distribuidos en pequeños envoltorios, un arma calibre 32 largo y seis cartuchos. Los involucrados fueron notificados por infracción a la ley de drogas y portación ilegítima de arma de fuego.