Un procedimiento policial realizado durante la madrugada de este martes en la zona de pasaje Mitre al 4100 terminó con cuatro personas aprehendidas y un importante secuestro de estupefacientes. Los efectivos encontraron 426 envoltorios de cocaína, con un peso aproximado de 109,5 gramos, además de un revólver calibre 32 largo y seis cartuchos.
Cuatro aprehendidos, un arma y más de 400 "ravioles" con cocaína en Villa Oculta
El procedimiento se realizó durante la madrugada en una vivienda de pasaje Mitre al 4100, luego de una alerta recibida por la Central de Emergencias 911. Personal del Comando Radioeléctrico secuestró 109,5 gramos de cocaína distribuidos en pequeños envoltorios, un arma calibre 32 largo y seis cartuchos. Los involucrados fueron notificados por infracción a la ley de drogas y portación ilegítima de arma de fuego.
El operativo fue llevado adelante por personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I, luego de recibir una comunicación de la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre una presunta actividad de comercialización de drogas en ese sector de la ciudad de Santa Fe.
La intervención tuvo un primer momento en la vía pública. Según trascendió, los uniformados observaron a dos hombres e intentaron identificarlos. Sin embargo, uno de ellos reaccionó ingresando rápidamente a una vivienda cercana, situación que motivó la intervención de los policías.
Una vez en el interior del inmueble, los agentes identificaron a otras dos personas. Fue entonces cuando advirtieron la presencia de numerosos envoltorios que contenían una sustancia blanquecina, cuyas características hicieron presumir que se trataba de cocaína.
Narcos barriales
Con los recaudos legales correspondientes, el personal policial avanzó con el procedimiento y concretó la aprehensión de cuatro personas: dos hombres de 31 años, otro de 35 y una mujer de 42.
El resultado del operativo dejó un inventario significativo: 426 envoltorios de cocaína, con un peso total aproximado de 109,5 gramos; un revólver calibre 32 largo y seis cartuchos del mismo calibre.
Ante el hallazgo de la sustancia, se convocó a efectivos de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes quedaron a cargo de las tareas específicas vinculadas con el material secuestrado.
La cantidad de envoltorios y la modalidad de presentación de la droga constituyen elementos que serán considerados en el marco de la investigación para determinar las características de la presunta actividad que se desarrollaba en el inmueble.
Fiscalía de Flagrancia
Por disposición de la Fiscalía de Flagrancia en turno, los cuatro involucrados fueron trasladados a una dependencia policial y notificados de la formación de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737 y portación ilegítima de arma de fuego.
En tanto, los envoltorios con la sustancia quedaron bajo resguardo de la División Microtráfico de la PDI para la continuidad de las actuaciones correspondientes.
La investigación procurará establecer ahora las circunstancias en las que se desarrollaba la presunta comercialización de estupefacientes y el grado de participación que habría tenido cada uno de los aprehendidos.