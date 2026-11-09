La Policía Federal secuestró una pistola Bersa de 9 milímetros, 65 balas y equipos de comunicación en el departamento de Tomás Natenzon, de 25 años. El joven fue detenido este lunes cerca del escenario de la misa del papa León XIV, acusado de intentar ingresar al operativo con documentación falsa.
Detenido cerca de la misa del Papa: hallaron un arma y equipos de comunicación en su casa
La Policía Federal allanó el departamento de un joven acusado de intentar ingresar con documentación falsa. Secuestró una pistola, municiones y dispositivos de radio.
El procedimiento se realizó en su vivienda de Palermo, donde también encontraron una placa policial aparentemente falsa y una copia de la credencial que llevaba al ser interceptado. La investigación tramita por presunta falsificación de documento público e intimidación pública.
Qué encontraron en el departamento
Entre los elementos incautados había 43 equipos de trunking, un sistema de comunicación utilizado en operativos policiales y militares. Los detectives también secuestraron computadoras, entre ellas dos Panasonic Toughbook con carcasas resistentes, diseñadas para funcionar en condiciones adversas.
El inventario incluyó un equipo de análisis de radiofrecuencia, una patente diplomática falsa, otra correspondiente a un radioaficionado y un parche policial del rango de oficial ayudante. Además, hallaron dos cámaras corporales, una tablet y documentación considerada de interés para la causa.
Cómo fue la detención
Natenzon fue interceptado alrededor de las 10:30 en avenida Del Libertador y Kennedy, cerca de la Embajada de Estados Unidos y a pocos metros del escenario central. Circulaba en una moto Kawasaki cuya patente simulaba corresponder a un vehículo oficial y llevaba cuatro equipos de comunicación.
Ante los efectivos, aseguró ser bombero voluntario y presentó una autorización de circulación que resultó falsa. También llevaba una credencial con su fotografía y la inscripción “Enlace Vaticano Acceso Nivel 1”, que lo identificaba como “director de infraestructura y trunking”.
Quedó a disposición de Servini
La jueza federal María Romilda Servini dispuso que permaneciera incomunicado. El joven quedó alojado en una celda de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en Villa Lugano, a la espera de prestar declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py.