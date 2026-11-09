#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Operativo de seguridad

Detenido cerca de la misa del Papa: hallaron un arma y equipos de comunicación en su casa

La Policía Federal allanó el departamento de un joven acusado de intentar ingresar con documentación falsa. Secuestró una pistola, municiones y dispositivos de radio.

Natenzon presentó una credencial falsa con la inscripción “Enlace Vaticano Acceso Nivel 1”.Natenzon presentó una credencial falsa con la inscripción “Enlace Vaticano Acceso Nivel 1”.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

La Policía Federal secuestró una pistola Bersa de 9 milímetros, 65 balas y equipos de comunicación en el departamento de Tomás Natenzon, de 25 años. El joven fue detenido este lunes cerca del escenario de la misa del papa León XIV, acusado de intentar ingresar al operativo con documentación falsa.

El procedimiento se realizó en su vivienda de Palermo, donde también encontraron una placa policial aparentemente falsa y una copia de la credencial que llevaba al ser interceptado. La investigación tramita por presunta falsificación de documento público e intimidación pública.

La Policía Federal secuestró una pistola Bersa de 9 milímetros y 65 balas en Palermo.La Policía Federal secuestró una pistola Bersa de 9 milímetros y 65 balas en Palermo.

Qué encontraron en el departamento

Entre los elementos incautados había 43 equipos de trunking, un sistema de comunicación utilizado en operativos policiales y militares. Los detectives también secuestraron computadoras, entre ellas dos Panasonic Toughbook con carcasas resistentes, diseñadas para funcionar en condiciones adversas.

El inventario incluyó un equipo de análisis de radiofrecuencia, una patente diplomática falsa, otra correspondiente a un radioaficionado y un parche policial del rango de oficial ayudante. Además, hallaron dos cámaras corporales, una tablet y documentación considerada de interés para la causa.

Los investigadores encontraron 43 equipos de trunking en la vivienda del detenido.Los investigadores encontraron 43 equipos de trunking en la vivienda del detenido.

Cómo fue la detención

Natenzon fue interceptado alrededor de las 10:30 en avenida Del Libertador y Kennedy, cerca de la Embajada de Estados Unidos y a pocos metros del escenario central. Circulaba en una moto Kawasaki cuya patente simulaba corresponder a un vehículo oficial y llevaba cuatro equipos de comunicación.

Ante los efectivos, aseguró ser bombero voluntario y presentó una autorización de circulación que resultó falsa. También llevaba una credencial con su fotografía y la inscripción “Enlace Vaticano Acceso Nivel 1”, que lo identificaba como “director de infraestructura y trunking”.

Natenzon presentó una credencial falsa con la inscripción “Enlace Vaticano Acceso Nivel 1”.Natenzon presentó una credencial falsa con la inscripción “Enlace Vaticano Acceso Nivel 1”.

Quedó a disposición de Servini

La jueza federal María Romilda Servini dispuso que permaneciera incomunicado. El joven quedó alojado en una celda de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en Villa Lugano, a la espera de prestar declaración indagatoria en los tribunales de Comodoro Py.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Buenos Aires
Judiciales
León XIV
León XIV en Argentina

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro