Una marea humana colapsó este lunes las inmediaciones del Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, para participar de una de las convocatorias centrales de la visita oficial del papa León XLV a la Argentina.
Los famosos que vieron entre las primeras filas la misa de León XlV en Palermo
Figuras del espectáculo y miles de fieles se congregaron en el Monumento de los Españoles para participar de la misa, en una jornada cargada de emoción y devoción popular.
Desde las primeras horas de la mañana, columnas de fieles llegadas desde distintos puntos del país confluyeron en el predio para presenciar la masiva celebración religiosa.
Famosos y referentes en el sector preferencial
Entre el caudal de asistentes que colmaron las primeras filas del sector asignado para invitados especiales, las cámaras captaron la presencia de reconocidas figuras del espectáculo, la moda y los medios de comunicación.
Entre las personalidades destacadas se ubicaron la modelo y conductora Carolina 'Pampita' Ardohain, la empresaria y exmodelo Valeria Mazza junto a su esposo, el empresario Alejandro Gravier.
Por su parte, la panelista Yanina Latorre, también se sumo al masivo despliegue de devoción popular que marca la agenda del Sumo Pontífice en el país. “A las 11.30 empieza la misa. Bueno, tenemos dos horas y media para tomar café. No hubo tráfico, perfecta la entrada...”, comentó Latorre en una de sus publicaciones.
Con ese mensaje, contó cómo había sido el traslado hasta el predio y transmitió su buen humor durante la espera. Además, dejó ver que el ingreso se había desarrollado sin inconvenientes y que los invitados pudieron instalarse con tiempo.
Flor de la V también estuvo presente. "Un día inolvidable junto a mi familia", escribió la conductora en su cuenta de X este lunes. “La emoción de participar de la misa del papa León XIV y compartir un momento tan especial con las personas que más amo”, dijo también.
Por otro lado, Felipe Fort compartió una postal que sacó mientras llegaba a la misa y Yanina Latorre publicó una imagen en la que aseguró: “Estoy feliz”.
Georgina Barbarrosa también se hizo presente y lo compartió en sus redes: “Estamos esperando el papamóvil, ¿podés creer? Mirá la cantidad de gente que hay, es tempranísimo. Bueno, chicos, la alegría que tengo, no les puedo explicar. Ahí lo vamos a poder ver al Papa. Estamos súper bien ubicados”, expresó en el video. Además, publicó una imagen en la que había aseguró: “Ya estoy lista para recibir al Papa. Hoy hago #alabarbarossa desde acá. ¡Qué felicidad más grande!”, dijo.
Música y emoción con impronta santafesina
La previa de la ceremonia litúrgica estuvo matizada por momentos de profunda emotividad y despliegue artístico que prepararon el clima para la llegada de la máxima autoridad de la Iglesia Católica.
En ese marco, uno deé los momentos más aplaudidos de la jornada estuvo a cargo de la reconocida artista santafesina Soledad Pastorutti, quien interpretó un repertorio especial ante una multitud que flameaba banderas y pancartas bajo un fuerte operativo de seguridad.