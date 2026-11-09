El papa León XIV encabezó este lunes una multitudinaria misa en el Monumento a los Españoles, donde centró su homilía en la familia y las dificultades sociales que la atraviesan. La celebración reunió a unos dos millones de fieles y contó con la presencia del presidente Javier Milei y dirigentes políticos y eclesiásticos.
León XIV en la Argentina: “No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada”
Ante unos dos millones de fieles en el Monumento a los Españoles, el Pontífice habló de las dificultades que atraviesan los hogares argentinos. Javier Milei participó de la ceremonia.
El Pontífice destacó el lugar de los vínculos familiares en la transmisión de la fe, la cultura del trabajo y el respeto a los mayores. “La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo”, afirmó.
Las dificultades de los hogares
Durante su mensaje, León XIV enumeró situaciones que afectan la vida cotidiana: “La falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares”.
Frente a ese diagnóstico, presentó la fe como sostén ante las crisis. “En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla para nosotros de esperanza”, expresó. También sostuvo que en Cristo las familias y la sociedad encuentran un fundamento para afrontar esas dificultades.
“No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”, exhortó. En ese marco, llamó a abrir los hogares a la vida religiosa y a hablar de Jesús con los hijos.
El recuerdo de Francisco
León XIV recordó a su antecesor, quien fue arzobispo de Buenos Aires, y recuperó sus palabras sobre la oración cotidiana, la lectura de la Biblia y la comunión eucarística. También mencionó gestos de transmisión de la fe, como la bendición antes de comer, el perdón, la escucha y los abuelos que enseñan a rezar.
En otro tramo, al abordar el pasaje evangélico de la expulsión de los vendedores del templo, cuestionó la idea de negociar con lo sagrado. “Desde siempre, la humanidad es tentada de negociar con Dios”, señaló, y rechazó la lógica del “dar para tener” como forma de relacionarse con Él.
Un llamado a participar
El Papa pidió a las familias ser “protagonistas en la evangelización” y acompañar a los obispos, párrocos, agentes pastorales y catequistas. “La Iglesia argentina las necesita”, expresó al convocarlas a sostener la misión educativa y religiosa en la vida cotidiana.
La celebración coincidió con la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, sede del obispo de Roma. Al finalizar la homilía, León XIV encomendó a las familias argentinas a Nuestra Señora de Luján y a san José.