Soledad Pastorutti fue una de las protagonistas de la previa de la misa que el papa León XIV encabezará este lunes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. La cantante se presentó ante los asistentes con un repertorio que combinó música del folclore argentino, canciones religiosas y clásicos internacionales.
La Sole emocionó en la previa de la misa de León XIV con Oración del Remanso y Alma misionera
La artista santafesina interpretó canciones populares y religiosas junto a su hermana Natalia en el Monumento de los Españoles, antes de la celebración encabezada por el Pontífice.
La artista abrió su participación con “Oración del Remanso”, la reconocida composición del músico santafesino Jorge Fandermole, una canción profundamente ligada a la identidad cultural de la región del litoral argentino.
Luego, acompañada por su hermana Natalia Pastorutti, interpretó “Alma misionera”, una de las canciones religiosas más conocidas y presentes en celebraciones de la Iglesia católica.
El repertorio continuó con “Hallelujah” (Aleluya), la emblemática composición de Leonard Cohen. También hubo espacio para dos clásicos del cancionero popular argentino: “Entré a mi pago sin golpear” y “A Don Ata”.
De esta manera, la presentación de Soledad aportó un componente musical a la jornada religiosa que tiene como escenario uno de los principales espacios públicos de la Ciudad de Buenos Aires.
La misa papal
La participación de la cantante se desarrolló en la previa de una de las actividades centrales de la segunda jornada de León XIV en Argentina. El Pontífice tiene previsto celebrar una misa a las 11.30 en el Monumento de los Españoles, luego de haber visitado durante la mañana el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.
La recorrida por la institución bonaerense comenzó a las 9.15 e incluyó un encuentro con el personal, los voluntarios y las personas con discapacidad que reciben asistencia en el lugar.
Durante su visita, el Papa compartió un mensaje centrado en la solidaridad, la inclusión y el reconocimiento de la dignidad de las personas con discapacidad. "El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", expresó.
Además, destacó el trabajo cotidiano de la comunidad del Cottolengo y manifestó su deseo de que Argentina pueda impulsar nuevas obras de caridad. Su paso por Claypole marcó el inicio de las actividades pastorales de este lunes.
Una agenda intensa
Después de la celebración en Palermo, León XIV continuará con una serie de encuentros institucionales y religiosos en Buenos Aires.
A las 16.10 está previsto un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). Más tarde, a las 17.30, recibirá a líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.
La jornada concluirá con la celebración de las Vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, a las 18.45 en la Catedral Metropolitana, y una cena con los obispos.
La visita del Pontífice continuará el martes 10 de noviembre en Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia. Por la noche, regresará a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes.
El miércoles 11 será su última jornada en el país. León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego viajará a Luján, donde celebrará una misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján. Finalmente, partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar con su recorrido por Sudamérica.