Buenos Aires recibe este lunes al papa León XIV en lo que es la segunda jornada de su visita oficial al país. Las actividades de la mañana se concentran en una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole junto a Abel Pintos, una misa multitudinaria a las 11:30 en el Monumento de los Españoles en Palermo, y un encuentro con sindicatos y empresarios en la UCA.
León XIV arranca su segunda jornada en Argentina, la información minuto a minuto
El Sumo Pontífice despliega este lunes una intensa agenda en Buenos Aires que abarca desde una misa multitudinaria en Palermo y encuentros con sectores productivos, hasta un fuerte mensaje de diálogo interreligioso y social en el conurbano y la capital.
El recorrido continúa por la tarde con una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín a las 17:30 y la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana a las 18:45, donde se homenajeará al papa Francisco. El día cierra formalmente por la noche con una cena privada en la sede del Arzobispado.
Así se vive la previa de la misa multitudinaria
La llegada de fieles y visitantes marca la jornada en uno de los puntos centrales de la celebración, donde también se realizará una vigilia con jóvenes.
La palabra de los fieles
En la espera por la llegada del papa León XIV, fieles compartieron con El Litoral su emoción por este acontecimiento histórico y reflexionaron sobre el mensaje de fe y esperanza que transmite el Pontífice.
- “Estoy muy emocionada por estar acá. El Papa trae un mensaje muy importante para todos nosotros. Creo que los cambios comienzan desde lo individual y lo personal. Anunciar el Evangelio es vivir las enseñanzas de Jesús desde el ejemplo”, manifestó Laura.
- Inés, por su parte, destacó la importancia de llevar la fe a la vida cotidiana: “Anunciar es hacerlo con la propia vida: siendo el mejor vecino, el mejor amigo, el mejor hijo. Todo empieza por la paz y el amor en el propio corazón para después expandirse hacia afuera”.
- José, un visitante de Perú que aprovechó su estadía en la Argentina para presenciar la llegada del Pontífice, también expresó su alegría: "Estamos con mucha fe, positivos y con ganas de seguir adelante”.