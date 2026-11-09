El papa León XIV continuará este lunes 9 de noviembre con su agenda oficial en Argentina, luego de su llegada al país durante la tarde del domingo. La segunda jornada de la visita incluirá actividades religiosas, encuentros con representantes de distintos sectores de la sociedad y una recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole.
León XIV en Argentina: qué hará el Papa este lunes 9 de noviembre y cómo sigue su agenda
El Pontífice tendrá una jornada con misas, encuentros religiosos e institucionales y una visita a Claypole. El martes viajará a Córdoba y el miércoles pasará por Luján antes de partir hacia Lima.
El cronograma comenzará a las 9.15, con una visita al personal y a las personas asistidas por la institución ubicada en el sur del Gran Buenos Aires. Posteriormente, el Pontífice regresará a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar una misa a las 11.30 en el Monumento de los Españoles.
La actividad de la tarde tendrá como primer compromiso un encuentro con representantes del mundo del trabajo, previsto para las 16.10 en la Universidad Católica Argentina (UCA). La reunión formará parte de una jornada que contempla espacios de diálogo con distintos sectores de la sociedad.
A las 17.30, León XIV recibirá a los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. El encuentro reunirá a representantes de diferentes confesiones y tradiciones religiosas.
La agenda continuará a las 18.45 con la celebración de las Vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. La última actividad del día será una cena con los obispos, prevista para las 19.45 en el Arzobispado de Buenos Aires.
Córdoba y los jóvenes
El martes 10 de noviembre, el Papa trasladará parte de su agenda al interior del país, con un viaje a la provincia de Córdoba. La jornada comenzará temprano: a las 7.30 partirá en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires y llegará a Córdoba a las 9.
La primera actividad será una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Se tratará de uno de los principales encuentros religiosos de su paso por la provincia.
Por la tarde, a las 15.15, León XIV se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
El regreso a Buenos Aires está previsto para las 16.55, con llegada a Aeroparque Jorge Newbery a las 18.10. Sin embargo, la jornada todavía tendrá una actividad central: a las 20.15 encabezará una vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles.
Despedida en Luján
El miércoles 11 de noviembre será la última jornada de León XIV en Argentina. El cronograma comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, antes de trasladarse a la localidad bonaerense de Luján.
Allí, a las 10, celebrará una misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján, uno de los principales santuarios marianos del país y un punto de referencia para la comunidad católica argentina.
Después de esa actividad, el Pontífice regresará al aeropuerto internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde a las 13.30 tendrá lugar la ceremonia oficial de despedida.
Finalmente, a las 14 partirá en avión rumbo a Lima, Perú, para continuar con su recorrido por Sudamérica.
Una visita histórica
La llegada de León XIV a la Argentina se produjo este domingo 8 de noviembre, cuando el avión de Aerolíneas Argentinas que lo trasladó desde Montevideo aterrizó a las 16.33 en el Aeroparque Jorge Newbery.
El presidente Javier Milei encabezó la recepción oficial, que incluyó el saludo protocolar y la interpretación del Himno Nacional. También hubo un primer contacto del Pontífice con jóvenes que se acercaron para entregarle obsequios.
Luego, el Papa se trasladó hacia la Plaza San Martín, donde realizó un homenaje al Libertador. Durante el recorrido por la Ciudad de Buenos Aires, saludó a las personas que se acercaron para verlo pasar.
La visita tiene un significado especial: se trata del primer viaje de un Papa a la Argentina en 39 años, desde la última presencia de un pontífice en el país, en 1987. Durante tres jornadas, León XIV combinará celebraciones religiosas, reuniones institucionales y encuentros con distintos sectores de la sociedad antes de continuar su gira sudamericana.