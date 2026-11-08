Primer discurso en su histórica visita a la Argentina

León XIV pidió una oportunidad para la unión nacional: “Quien piensa distinto es un compatriota”

En el Palacio Libertad, ante Javier Milei y representantes de la dirigencia política, el Papa llamó a cuidar la democracia, respetar las diferencias y ejercer el poder como servicio. También habló del trabajo, la pobreza, la educación, los recursos naturales y los desafíos de la inteligencia artificial.