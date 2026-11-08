La llegada del papa León XIV a la Argentina tuvo un recibimiento especial incluso antes de que el avión tocara tierra. Desde la torre de control del Aeroparque Jorge Newbery, los trabajadores del aeropuerto transmitieron un mensaje de bienvenida al Sumo Pontífice cuando ingresó al espacio aéreo nacional.
El mensaje que recibió el papa León XIV desde la torre de control de Aeroparque
Antes de aterrizar en Buenos Aires, el Pontífice recibió un saludo especial desde la torre de control. “Es una inmensa alegría para todos los argentinos”, expresaron.
“Bienvenido a la Argentina, Santo Padre”, fue una de las frases centrales del saludo que acompañó el arribo del líder de la Iglesia católica, quien llegó este domingo desde Montevideo, Uruguay, para iniciar una visita de tres días al país.
El mensaje, cargado de referencias religiosas y de emoción, fue transmitido desde las instalaciones de Aeroparque y estuvo dirigido tanto al Papa como a los integrantes de su comitiva.
“Santo Padre, desde la torre de control del Aeroparque Jorge Newbery queremos darle la más cálida bienvenida al espacio aéreo argentino. Es una inmensa alegría para todos los argentinos recibirlo en nuestro país. Nos llena de emoción su presencia y el significado de esta visita para nuestra nación”, expresaron.
El saludo concluyó con una frase especial: “Bienvenido a la Argentina, Santo Padre. Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”.
La llegada a Buenos Aires
El avión que trasladó a León XIV aterrizó a las 16.33 en el Aeroparque Jorge Newbery. El vuelo, identificado como AR1091, fue realizado por Aerolíneas Argentinas con un Boeing 737 MAX 8, uno de los modelos más nuevos de la flota de la compañía.
La aeronave había sido acondicionada especialmente para el traslado del Pontífice. En el exterior llevaba su escudo oficial, el lema In Illo Uno Unum —“En aquel que es uno, somos uno”— y la inscripción Pontifex Maximus.
En el interior también se incorporaron referencias religiosas e institucionales, entre ellas una imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, y cabezales de los asientos personalizados con el escudo papal.
El vuelo estuvo comandado por Hernán Alejandro Losada, acompañado por los primeros oficiales Diego Cortí Menéndez y Nicolás Andrés Anzorena. La tripulación de cabina estuvo integrada por María Carolina Bálsamo, María Cecilia Arribas, Carlos Martín Acosta y María Gandarás Ameijenda.
La recepción oficial
Una vez que el avión aterrizó, el presidente Javier Milei recibió al Papa en la pista de Aeroparque. También participaron del operativo de bienvenida el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Tras descender de la aeronave, León XIV saludó al mandatario y participó de la recepción protocolar, en la que se escuchó el Himno Nacional Argentino. Además, mantuvo un breve contacto con un grupo de jóvenes que se acercaron para entregarle obsequios.
La llegada del Pontífice marca un acontecimiento histórico: es la primera visita de un Papa a la Argentina en 39 años. Su estadía se extenderá hasta el miércoles y contempla distintas actividades oficiales y religiosas.