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Milei junto a León XIV: "Me alegra ver a todo el arco político aquí"

El mandatario nacional llamó a “trascender las diferencias temporales” en su discurso en el Palacio Libertad.

Milei y León XIV hablaron desde el Palacio Libertad.Milei y León XIV hablaron desde el Palacio Libertad.
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El presidente Javier Milei celebró la visita del papa León XIV a la Argentina y destacó que su presencia logró reunir a "todo el arco político" en el Palacio Libertad.

"Es un profundo honor para mí recibir al papa León XIV", resaltó el mandatario nacional, y le dio una "cálida bienvenida en nombre de todos".

"Hoy comienzan jornadas de reflexión. Me alegra ver a todo el arco políico aquí, demostrando que hay momentos que van más allá de nuestras diferencias", destacó Milei.

Argentina's President Javier Milei welcomes Pope Leo upon arrival at Aeroparque Jorge Newbery Airport during his 12-day trip to South America, on the first papal visit to Argentina since 1987, in Buenos Aires, Argentina, November 8, 2026. Vatican Media/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTYCara a cara al pie del avión. Reuters.

Además, habló de la importancia de la fe y llamó a "trascender las diferencias temporales".

"Es mucho más lo que nos une que lo que no separa", enfatizó el Presidente, que también recordó al papa Francisco y dijo que fue una "figura excepcional, una persona de inmensa generosidad que seguirá presente por el resto de la vida".

Pope Leo and Argentina's President Javier Milei attend a meeting at the Casa Rosada presidential palace during his 12-day trip to South America, on the first papal visit to Argentina since 1987, in Buenos Aires, Argentina, November 8, 2026. Tiziana Fabi/Pool via REUTERSEl presidente argentino también recibió al sacerdote en Casa Rosada. Reuters.

"Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra", agregó Milei.

En su mensaje, expresó: "Santidad, gracias por venir, y quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina, como hacemos nosotros".

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