El papa León XIV llega a Argentina: seguí en vivo su visita, la agenda y las últimas noticias

El martes 10, el Pontífice viajará a Córdoba, donde tiene previsto celebrar una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde se reunirá con representantes de la Iglesia en la Catedral de Córdoba y luego regresará a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes a las 20:15 en el Monumento a los Españoles.