El papa León XIV llega este domingo a la Argentina después de su paso por Uruguay, donde encabezó celebraciones religiosas, mantuvo encuentros con autoridades y recorrió distintos espacios comunitarios. Su visita al país comenzará en Buenos Aires y se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre, con actividades previstas en la Capital Federal, el conurbano bonaerense y Córdoba.
El papa León XIV llega a Argentina: seguí en vivo su visita, la agenda y las últimas noticias
Tras su paso por Uruguay, el Pontífice inicia una visita de cuatro días al país. Los encuentros oficiales, las celebraciones religiosas y toda la cobertura de El Litoral.
La agenda incluye una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, misas multitudinarias, encuentros con jóvenes y visitas a instituciones sociales. El recorrido finalizará en Luján, antes de su partida hacia Perú. Seguí en vivo todas las novedades de la visita papal, con la cobertura especial de El Litoral, los testimonios de protagonistas y los detalles de cada jornada.
El papa en Argentina
Karina Milei mostró los preparativos en la Casa Rosada para recibir a León XIV
La secretaria general de la Presidencia compartió un video de los trabajadores y destacó la coordinación con la Iglesia y los distritos involucrados. La llegada está prevista para las 16.Continuar leyendo →
La despedida en Carrasco está prevista para las 15:10
Uruguay despedirá a León XIV este domingo con una ceremonia en el aeropuerto internacional de Carrasco, programada para las 15:10. El vuelo hacia Buenos Aires tiene prevista su salida a las 15:30 y el aterrizaje en Aeroparque, a las 16:30, para dar inicio a las actividades del Pontífice en la Argentina.
Una parada en Juanicó durante el recorrido hacia Florida
El itinerario de esta mañana contempla un traslado en auto desde Montevideo hacia Florida, con una parada en Juanicó, en el departamento de Canelones. Allí está previsto un saludo a la comunidad católica y a los vecinos. Policía Caminera anunció interrupciones momentáneas del tránsito por el paso de la comitiva en la ruta 5.
León XIV celebrará una misa en Florida antes de viajar a la Argentina
El papa tiene previsto celebrar este domingo a las 10:30 una misa en la plaza frente a la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. Será la última gran celebración de su visita a Uruguay, antes de trasladarse al aeropuerto de Carrasco para continuar la gira en Buenos Aires.
León XIV cerrará su visita con una misa en Luján antes de viajar a Perú
El miércoles 11 de noviembre será la última jornada de León XIV en Argentina. La agenda comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y continuará a las 10 con una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La despedida oficial está prevista para las 13:30 en Ezeiza y la partida hacia Perú, para las 14.
Córdoba recibirá al papa el martes con una misa multitudinaria
El martes 10, el Pontífice viajará a Córdoba, donde tiene previsto celebrar una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde se reunirá con representantes de la Iglesia en la Catedral de Córdoba y luego regresará a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes a las 20:15 en el Monumento a los Españoles.
La agenda del lunes: misa en Palermo y visita a Claypole
El lunes 9 de noviembre, León XIV visitará a las 9:15 el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde mantendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo y referentes religiosos, antes de participar de una celebración en la Catedral Metropolitana.
El particular saludo de León XIV a un expresidente uruguayo que se viralizó
Durante la recepción oficial en la plaza Independencia de Montevideo, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera intentó besar el anillo del papa. León XIV retiró la mano y evitó el gesto en dos oportunidades, antes de saludarlo con un apretón de manos. La secuencia quedó registrada en video y se difundió rápidamente por las redes sociales.
El papa advirtió sobre los desafíos de la tecnología en la educación
En un encuentro con autoridades, docentes y estudiantes de la Universidad Católica del Uruguay, León XIV reflexionó sobre el papel de la enseñanza y el uso de las herramientas digitales. Ante la comunidad académica, planteó la necesidad de preservar los vínculos humanos y evitar que los criterios de productividad tecnológica condicionen el desarrollo de las personas.
León XIV visitó un barrio vulnerable de Montevideo y habló sobre la pobreza
El Pontífice recorrió el barrio Casavalle, donde visitó la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y conoció proyectos comunitarios de asistencia a niños, jóvenes y familias. Durante el encuentro pidió no permanecer indiferentes frente a la violencia, las dificultades de acceso a la educación y las necesidades alimentarias que atraviesan distintos sectores de la población.
León XIV celebró su primera misa en Uruguay y reflexionó sobre los símbolos de la región
Ante miles de fieles en Paysandú, el Sumo Pontífice destacó la importancia de tender lazos de hermandad y la cercanía con la cultura local. Tras la ceremonia, emprendió viaje rumbo a Montevideo para continuar con su intensa agenda en el país vecino.Continuar leyendo →
Así se preparó el centro de prensa para recibir a periodistas de todo el mundo
Jesica Hergenreder, coordinadora del Centro Internacional de Prensa, contó a El Litoral cómo se organizó el operativo para cubrir la visita papal. Desde la Universidad Católica Argentina, destacó el desafío técnico y humano de recibir a comunicadores internacionales y comparó la magnitud del acontecimiento con la cobertura de un Mundial.
La Iglesia argentina espera un mensaje que plantee nuevos desafíos
El arzobispo de San Juan, monseñor Javier Lozano, habló con El Litoral sobre las expectativas que genera la visita de León XIV. “Yo lo que espero es que nos incomode”, sostuvo, al señalar que la Iglesia necesita que el Pontífice plantee desafíos y promueva una reflexión sobre su papel en la sociedad.
A qué hora llega León XIV a la Argentina y cómo será su primer día
El papa León XIV tiene previsto aterrizar este domingo a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Uruguay. A las 17 visitará el Monumento al General San Martín y, posteriormente, será recibido en la Casa Rosada. A las 17:50 mantendrá una reunión con Javier Milei y a las 18:30 participará de un encuentro con autoridades en el Palacio Libertad.