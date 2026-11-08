Visita oficial al país

El papa León XIV llega este domingo a la Argentina: a qué hora aterriza y cuál será su primera actividad

El Sumo Pontífice arribará este 8 de noviembre al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Uruguay. Durante su estadía, que se extenderá hasta el miércoles 11, recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde encabezará distintas celebraciones religiosas y encuentros institucionales.