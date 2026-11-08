El papa León XIV llegará este domingo 8 de noviembre a la Argentina a las 16.30, en el marco de una visita oficial que marcará el regreso de un pontífice al país después de casi cuatro décadas.
El papa León XIV llega este domingo a la Argentina: a qué hora aterriza y cuál será su primera actividad
El Sumo Pontífice arribará este 8 de noviembre al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Uruguay. Durante su estadía, que se extenderá hasta el miércoles 11, recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde encabezará distintas celebraciones religiosas y encuentros institucionales.
El arribo está previsto en el Aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, luego de su paso por Uruguay, como parte de su recorrido por Sudamérica.
La agenda del líder de la Iglesia Católica se extenderá hasta el miércoles 11 e incluirá actividades religiosas, reuniones con autoridades nacionales y representantes de distintos sectores sociales.
Además de Buenos Aires, el itinerario contempla una visita a la provincia de Córdoba y una celebración multitudinaria frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
La llegada de León XIV representa la primera visita de un Papa a la Argentina desde el viaje que realizó Juan Pablo II en 1987. El cronograma fue organizado para facilitar la participación de los fieles en las distintas actividades previstas durante su permanencia en el territorio nacional.
A qué hora llega el papa León XIV
El vuelo que trasladará al Sumo Pontífice aterrizará a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery. Desde allí comenzará una primera jornada centrada en los actos protocolares y los encuentros con las autoridades argentinas.
De acuerdo con el cronograma oficial, una de las primeras actividades será un homenaje al general José de San Martín. La ceremonia está prevista para las 17, en el monumento ubicado en la plaza que lleva el nombre del Libertador, en la ciudad de Buenos Aires.
Veinte minutos después, a las 17.20, tendrá lugar la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada. Allí se desarrollará el primer tramo institucional de la visita, que incluirá un encuentro entre León XIV y el presidente Javier Milei, previsto para las 17.50.
La reunión entre ambos será uno de los acontecimientos centrales de la jornada de apertura. El encuentro permitirá el primer contacto formal entre el jefe de Estado argentino y el pontífice desde el inicio de su visita al país.
La agenda del domingo continuará a las 18.30 con una actividad en el Palacio Libertad, otro de los espacios previstos dentro del recorrido institucional del Papa.
El arribo se producirá después de su paso por Uruguay, desde donde continuará su gira sudamericana. León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, nació en Chicago, Estados Unidos, y desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa en Perú, país del que también obtuvo la ciudadanía.
Su visita a la Argentina se inscribe en una agenda regional que contempla encuentros con comunidades religiosas y actividades pastorales en distintos puntos del continente.
El itinerario del Papa en Argentina
La actividad del lunes 9 de noviembre comenzará a las 9.15 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole. Allí el Papa se encontrará con el personal de servicio y las personas alojadas en la institución.
Más tarde, a las 11.30, encabezará una misa en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Para esa celebración está prevista la participación de distintos artistas y agrupaciones musicales, entre ellos Abel Pintos, Los Olmos, Athenas y Vero Sanfilippo.
Por la tarde, a las 16.10, León XIV participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo, sindicalistas y movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. La jornada continuará con una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín, una celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos argentinos.
El martes 10, en tanto, el pontífice viajará a Córdoba. La partida desde Buenos Aires está prevista para las 7.30 y el arribo a la provincia mediterránea será alrededor de las 9.
A las 10 encabezará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en un predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Luego, a las 15.15, mantendrá un encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
Después de regresar a Buenos Aires, el Papa participará a las 20.15 de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Palermo.
La última jornada de la visita será el miércoles 11 de noviembre. A las 8 está programada una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, mientras que a las 10 presidirá una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa del país.
Finalmente, el cronograma establece una ceremonia de despedida a las 13.30 en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Una hora después, a las 14, León XIV partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar con su agenda internacional.