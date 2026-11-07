“Esperamos que el Papa nos incomode”: qué mensaje aguarda la Iglesia argentina de León XIV

Después de una conferencia para periodistas en la UCA, el arzobispo de San Juan planteó que el Pontífice debería impulsar nuevos desafíos para la Iglesia y la sociedad. La coordinadora del Centro Internacional de Prensa contó a El Litoral cómo se preparó el operativo para recibir a comunicadores de todo el mundo.