Preparativos para la visita papal

Un millón de litros de agua y 85 puestos de asistencia: el operativo sanitario para recibir a los peregrinos en Luján

La Provincia de Buenos Aires prepara un dispositivo especial para atender a la multitud que llegará a la Basílica de Luján. Habrá puestos sanitarios, cinco habitaciones de terapia intensiva y un sistema de hidratación con agua distribuida por ABSA.