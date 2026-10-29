La provincia de Buenos Aires prepara un operativo de dimensiones extraordinarias para la llegada del papa León XIV a Luján. El dispositivo contempla alrededor de 30.000 personas entre policías, voluntarios, personal sanitario, bomberos y trabajadores municipales, ante una convocatoria que podría alcanzar los tres millones de fieles.
Papa León XIV en Luján: 30.000 personas trabajarán en el operativo y habrá cortes de rutas
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, anticipó que se preparan para recibir hasta tres millones de personas. Habrá cortes desde el martes y un amplio despliegue sanitario.
“Estamos preparados para vivir al menos tres millones de personas”, afirmó Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, en una entrevista con El Litoral. El funcionario reconoció que la cantidad de asistentes es una incógnita, pero aseguró que la planificación apunta a garantizar la seguridad y la asistencia durante una de las movilizaciones religiosas más importantes del país.
La visita incluirá actividades en el conurbano bonaerense y una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, prevista para el miércoles 11 de noviembre a las 10. La concentración de peregrinos obligará a establecer restricciones de circulación, estacionamientos en localidades cercanas y recorridos peatonales hacia la ciudad.
Cortes de rutas y accesos a Luján: qué deben saber los peregrinos
Uno de los puntos centrales del operativo será la restricción del ingreso de vehículos a Luján. Según explicó Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, quienes quieran llegar en auto o colectivo deberán hacerlo antes del mediodía del martes 10 de noviembre. Desde ese momento se cerrarán los accesos vehiculares a la ciudad y los peregrinos deberán continuar a pie.
El esquema contempla siete accesos por ruta, con estacionamientos para autos y micros en cada uno. Desde allí, los fieles deberán caminar entre tres y ocho kilómetros y medio, según el punto de ingreso. También se podrá llegar en tren a través de la línea Sarmiento, que sumará frecuencias especiales, y continuar a pie durante unos tres kilómetros hasta los sectores habilitados.
La misa del papa León XIV está prevista para el miércoles 11 de noviembre a las 10, en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Antes de la celebración, el Pontífice recorrerá en papamóvil la avenida Nuestra Señora de Luján. Un dato clave para quienes planean asistir: la Plaza Belgrano tendrá acceso únicamente con invitación previa.
Quienes no cuenten con invitación podrán dirigirse a los patios de peregrinos, que abrirán el martes 10 a las 16, con ingreso por orden de llegada. Allí se instalarán pantallas gigantes para seguir las actividades. Además, desde las 18 del martes habrá una vigilia y un festival en la Posta del Encuentro, ubicada en el Parque San Martín.
Un operativo para millones de personas
La Provincia de Buenos Aires prepara un despliegue de alrededor de 30.000 personas para atender a una convocatoria que podría alcanzar los tres millones de fieles. Según detalló Alonso, participarán unos 10.000 policías y alrededor de 15.000 voluntarios, además de bomberos, personal sanitario, equipos de la Cruz Roja y trabajadores municipales.
El dispositivo incluirá puestos de seguridad y asistencia, con espacios para atender emergencias, orientar a los peregrinos y ayudar a quienes se separen de sus acompañantes. La información difundida por la organización contempla 51 postas de cuidado y 34 puestos de hidratación distribuidos en los recorridos, con el objetivo de que los asistentes tengan puntos de referencia durante la caminata.
Alonso explicó que la Provincia estará a cargo de organizar el movimiento de la multitud, mientras que las fuerzas federales y la delegación vaticana tendrán responsabilidades en el esquema de custodia del Papa. “Nosotros nos ocupamos de la gestión de la multitud”, señaló el ministro, al describir el trabajo coordinado para garantizar el ingreso, la circulación y la desconcentración de los fieles.
Qué llevar y qué está prohibido
La recomendación para quienes viajen a Luján es organizar el recorrido con anticipación y llevar todo lo necesario para permanecer varias horas fuera de casa. Una vez que se atraviesa el punto de control, no se podrá regresar hacia atrás, por lo que será importante revisar el equipaje antes de comenzar la peregrinación.
Se permitirá llevar una mochila de hasta 15 litros, agua, alimentos, protector solar, una capa para la lluvia, abrigo y una reposera. En cambio, estará prohibido ingresar con objetos de vidrio, bebidas alcohólicas, mascotas, carpas y sombrillas.
La organización también recomienda prestar especial atención a las personas mayores, los niños y quienes tengan movilidad reducida. Para las familias con menores, Alonso sugirió llevar una identificación con los datos de los adultos responsables y un teléfono de contacto, para facilitar el reencuentro en caso de que se separen durante la concentración.
“El Papa logró un milagro”: la coordinación entre Nación y Provincia
Al referirse al trabajo entre las distintas jurisdicciones, Alonso destacó que la visita papal permitió reunir a autoridades nacionales y bonaerenses para coordinar el operativo. “El Papa logró un milagro en ese sentido, porque gracias a la venida del Papa, el Gobierno nacional nos llamó a una reunión”, afirmó.
El ministro consideró que la magnitud del acontecimiento exige dejar de lado las diferencias políticas. “La visita del Papa no puede estar teñida por una grieta, no puede estar teñida por cuestiones, discusiones menores”, sostuvo. Para Alonso, la organización representa una oportunidad para que el país reciba al Pontífice con un trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado.
El funcionario también destacó el valor social de la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad. Según señaló, el paso del Papa por el conurbano bonaerense permitirá poner en primer plano la inclusión y la realidad de los barrios que atraviesan dificultades económicas.