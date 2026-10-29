Vista apostólica

Presentaron el papamóvil que León XIV usará en Argentina

Se trata de una camioneta Toyota Hilux especialmente adaptada y donada para los traslados del Sumo Pontífice en Buenos Aires y Córdoba. Otra unidad idéntica fue trasladada a la provincia de Córdoba, donde estará bajo la custodia de la Gendarmería Nacional hasta el inicio de las actividades oficiales del Papa.