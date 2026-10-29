#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Vista apostólica

Presentaron el papamóvil que León XIV usará en Argentina

Se trata de una camioneta Toyota Hilux especialmente adaptada y donada para los traslados del Sumo Pontífice en Buenos Aires y Córdoba. Otra unidad idéntica fue trasladada a la provincia de Córdoba, donde estará bajo la custodia de la Gendarmería Nacional hasta el inicio de las actividades oficiales del Papa.

El Nuncio Apostólico lo recibió en representación de la Santa Sede.El Nuncio Apostólico lo recibió en representación de la Santa Sede.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El Papamóvil en el que se trasladará León XIV en su visita a la Argentina fue presentado y entregado este jueves en un evento en el que estuvo presente el Nuncio Apostólico, monseñor Michael Wallace Banach, en representación de la Santa Sede.

papamovil argentinapapamovil argentina

La unidad se la entregó la automotriz Toyota a Banach para que sea utilizada por el papa León XIV del 8 al 11 de noviembre y la citada empresa presentó formalmente una de las dos camionetas Hilux especialmente adaptadas y donadas para los traslados del Pontífice en Buenos Aires y Córdoba.

Mirá tambiénTodo lo que hay que saber sobre la misa del papa León XIV en Paysandú y los requisitos para viajar desde Colón

Custodia especial en Córdoba

El evento se realizó en un concesionario, mientras que la segunda unidad ya fue trasladada a la provincia de Córdoba, donde estará bajo la custodia de la Gendarmería Nacional hasta el inicio de las actividades oficiales del Papa.

Adaptación según normas del Vaticano

En tanto, según indicó La Nación, los dos Papamóviles fueron construidos sobre la base de unidades Toyota Hilux fabricadas en la planta industrial de Zárate, provincia de Buenos Aires, siguiendo los requerimientos especificados por el Vaticano y, para llevar a cabo la transformación de los rodados, la automotriz trabajó en conjunto con una empresa con 70 años de trayectoria en carrozado vehicular.

papamovil argentinapapamovil argentina

Por otro lado, para la logística y la articulación del proyecto, la empresa Furlong estuvo a cargo del transporte confidencial de los vehículos al tiempo que un concesionario fue el nexo institucional con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
León XIV
Buenos Aires
Córdoba
Religión
Gendarmería Nacional Argentina

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro