Entre Ríos

Todo lo que hay que saber sobre la misa del papa León XIV en Paysandú y los requisitos para viajar desde Colón

El encuentro, denominado «Fe Conectada», se realizará desde las 9:00 en el Centro para el Desarrollo de Colón, con acceso libre y gratuito. Además, se encuentra disponible información para quienes deseen viajar a presenciar la ceremonia.