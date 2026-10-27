La ciudad de Colón se prepara para acompañar uno de los acontecimientos más significativos de la agenda religiosa y cultural de la región: la visita del Papa León XIV a Paysandú, Uruguay, donde presidirá una misa el próximo sábado 7 de noviembre, a las 10:00, en el Parque París Londres.
Todo lo que hay que saber sobre la misa del papa León XIV en Paysandú y los requisitos para viajar desde Colón
El encuentro, denominado «Fe Conectada», se realizará desde las 9:00 en el Centro para el Desarrollo de Colón, con acceso libre y gratuito. Además, se encuentra disponible información para quienes deseen viajar a presenciar la ceremonia.
En este marco, la Municipalidad de Colón invita a participar de “Fe Conectada”, una propuesta que permitirá seguir la celebración en directo y compartir este momento de encuentro con la comunidad.
La actividad tendrá lugar en el Centro para el Desarrollo de Colón (CDC), ubicado en San Martín 1334, a partir de las 9:00, con entrada libre y gratuita.
La iniciativa ofrece una alternativa para aquellas personas que deseen acompañar la celebración desde nuestra ciudad, sin necesidad de trasladarse a Uruguay.
Una visita histórica para las comunidades de ambas orillas
La presencia del Papa León XIV en Paysandú forma parte de su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026.
De acuerdo con el programa oficial de la Santa Sede, el Pontífice llegará a Paysandú durante la mañana del sábado 7 de noviembre y celebrará la Santa Misa a las 10:00 en el Parque París Londres.
Por su cercanía geográfica y sus vínculos históricos con la ciudad uruguaya, Colón forma parte de una región especialmente movilizada por este acontecimiento, que reunirá a fieles y visitantes de distintas localidades.
La celebración representa también una oportunidad de encuentro e integración entre comunidades de Argentina y Uruguay, unidas cotidianamente por el río Uruguay y el Puente Internacional General Artigas.
“Fe Conectada”: la transmisión comunitaria desde Colón
Bajo el lema “La fe nos une más allá de las fronteras”, se propone compartir la transmisión en directo de la misa papal en el Centro para el Desarrollo de Colón.
La convocatoria comenzará a las 9:00 del sábado 7 de noviembre y estará abierta a toda la comunidad, con acceso libre y gratuito.
El encuentro permitirá que quienes no puedan trasladarse a Paysandú tengan la posibilidad de seguir la celebración en compañía de familiares, amigos y otros integrantes de la comunidad.
Recomendaciones para quienes viajen a Paysandú
Las personas interesadas en asistir presencialmente a la misa deberán realizar la inscripción gratuita correspondiente a través de la plataforma oficial del viaje apostólico: www.papaleonuruguay.uy.
La organización ha establecido un sistema de registro previo para ordenar el ingreso al predio. También se recomienda consultar los horarios de apertura y las condiciones de acceso antes de emprender el viaje.
Para cruzar desde Colón hacia Paysandú será necesario contar con la documentación migratoria vigente. En el caso de menores de edad, deberán considerarse los requisitos de acreditación del vínculo familiar y las autorizaciones de viaje que correspondan.
Asimismo, se aconseja prever posibles demoras en el Puente Internacional General Artigas, consultar las condiciones del tránsito y verificar los medios de pago habilitados para el peaje.
La información detallada sobre el evento y las recomendaciones para el cruce internacional se encuentra disponible en el sitio de la Secretaría de Turismo y Cultura de Colón: www.colonturismo.tur.ar.