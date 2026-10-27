La visita del papa León XIV a la Argentina comienza a tomar forma a través de su identidad visual y de los preparativos de las comunidades católicas que buscan participar de las celebraciones. El Vaticano presentó el logotipo oficial y el lema que acompañarán el viaje apostólico previsto del 8 al 11 de noviembre, un acontecimiento que también moviliza a los fieles de Santa Fe y la región.
El Vaticano presentó el logo de la visita de León XIV y crece la expectativa de los santafesinos
El símbolo reúne figuras humanas de distintos tamaños y tonalidades alrededor de una cruz, con el celeste como referencia a la identidad argentina. Bajo el lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, el Papa visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre. Desde Santa Fe, parroquias, movimientos y grupos de jóvenes preparan viajes para participar de las celebraciones.
El diseño propone una imagen de unidad en la diversidad: pequeñas figuras humanas, de distintas formas, dimensiones y tonalidades, conforman una composición alrededor de una cruz blanca. La gama de celestes remite a la identidad argentina, mientras que la disposición de las figuras representa a un pueblo que avanza unido, con Cristo en el centro y sin dejar a nadie afuera.
El padre Axel Arguinchona, párroco de Nuestra Señora de Belén, en Colastiné Norte, a quien el Arzobispado local le encomendó coordinar con las parroquias y la feligresía los viajes para acompañar al Pontífice, destacó el significado religioso del símbolo.
“Hermoso y significativo logo para la visita papal, la imagen de la cruz”, expresó el sacerdote. Y explicó: “Todas las personas que tienen como centro la cruz. La cruz es el lugar de la ofrenda más grande de amores de la historia. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, dijo el Señor, y la dio en la cruz”.
Una cruz con los brazos abiertos para recibir a todos
Para Arguinchona, uno de los aspectos más significativos del logotipo es la manera en que la cruz se convierte en el centro de una comunidad diversa. El sacerdote relacionó esa imagen con la disposición de Jesús a recibir a todas las personas, sin distinciones.
“Pero además, en la cruz lo vemos a Jesús con los brazos abiertos como signo de ofrenda al Padre y al prójimo. Pero también son esos brazos abiertos que quieren recibirnos a todos, a todos, a todos. Algo en lo que el Papa Francisco insistía mucho”, sostuvo.
En esa misma línea, agregó: “Qué hermoso es saber que Jesús nunca está ni con los brazos hacia delante como poniendo distancia, ni tampoco con los brazos cruzados como desentendiéndose de lo que nos pasa. No, él está con los brazos abiertos para dar la vida, pero también para darnos la bienvenida a todos. Jesús no deja a nadie de lado”.
La explicación del Vaticano coincide con esa interpretación. Según la Santa Sede, la composición busca representar “un pueblo, en el que todos son acogidos y ninguno queda excluido”, con Cristo como centro. El espacio blanco que dibuja la cruz entre las figuras humanas expresa la centralidad del mensaje cristiano, mientras que el movimiento de las personas hacia adelante sugiere un camino compartido.
La imagen también se vincula con las palabras de León XIV en Magnifica humanitas, donde el Pontífice invita a reconocer el valor de quienes suelen quedar relegados, entre ellos los pobres, los enfermos, los migrantes y los más pequeños.
Para el sacerdote santafesino, esa idea tiene una consecuencia concreta en la vida de las comunidades y en la relación con los demás. “Y por eso el Papa viene para fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas. Viene para que nosotros también abramos los corazones los unos a los otros”, afirmó.
“Es hermoso esto. Es decir, es Jesús que nos recibe y que también nos invita a través del Papa a recibir a los demás, a todos”, añadió.
El mensaje para los fieles santafesinos
El lema elegido para acompañar el logotipo, “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, sintetiza dos dimensiones que la Iglesia argentina busca destacar durante la visita: la hospitalidad y el compromiso misionero.
La primera parte remite a la invitación a acercarse a Jesús, mientras que la segunda recupera el mandato evangélico de salir al encuentro de los demás y anunciar la Buena Noticia.
Arguinchona puso el acento en ese segundo aspecto y en la oportunidad que representa la llegada del Papa para renovar el compromiso de los católicos.
“Y además, vayan y anuncien. El Papa viene para renovar, en este caso concreto de la comunidad católica, nuestro compromiso de anunciar el evangelio con alegría. Vayan y anuncien y anúncienlo con alegría, dice el Papa”, señaló.
Y explicó: “El evangelio quiere decir buena noticia. Tenemos una hermosa buena noticia: Jesús vive en medio de nosotros”.
El sacerdote extendió ese mensaje más allá de los límites de la comunidad religiosa. “Por eso, para creyentes y no creyentes, abrirse de corazón a cualquier prójimo con el cual compartimos nuestra vida. Y en el caso de la fe, anunciar el evangelio con alegría”, concluyó.
La Conferencia Episcopal Argentina también presentó la visita como una oportunidad para promover la unidad en una sociedad atravesada por divisiones. Los obispos señalaron que la llegada del sucesor de Pedro puede contribuir al reencuentro entre los argentinos y renovar el compromiso de construir una sociedad en la que nadie quede excluido.
En ese contexto, el Episcopado invitó a las comunidades a rezar para que el país sea una “nación hospitalaria”. El lema de la visita, además, recupera la identidad de los discípulos misioneros: personas que participan del encuentro con Jesús y que, a partir de esa experiencia, son convocadas a compartir el Evangelio.
Cómo se organizan los viajes desde Santa Fe
Mientras se difunde el mensaje de la visita, en Santa Fe avanza la coordinación de los viajes para que los fieles puedan participar de las actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
El Arzobispado local encomendó al padre Axel Arguinchona la tarea de articular la organización con las parroquias y la feligresía. El objetivo es facilitar la participación de las comunidades en las celebraciones y los encuentros que integrarán la agenda del Pontífice.
Córdoba constituye uno de los destinos de interés para los santafesinos por su cercanía. Allí, el martes 10 de noviembre, León XIV celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Esa misma noche, ya de regreso en Buenos Aires, participará de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.
Buenos Aires concentrará buena parte de las actividades, entre ellas la misa multitudinaria del lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles. También habrá encuentros institucionales, reuniones con representantes del mundo del trabajo y de distintas tradiciones religiosas, además de una celebración con el Episcopado argentino.
Luján, por su parte, será escenario de una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el miércoles 11 de noviembre. La celebración tendrá lugar en uno de los principales centros de peregrinación mariana del país y será la última actividad pública del Papa en la Argentina antes de continuar su viaje apostólico hacia Perú.
La organización de los traslados se articula a través de las comunidades religiosas, que deben coordinar modalidades de viaje, transporte y participación. Los detalles prácticos, como los accesos a los lugares de celebración y las eventuales acreditaciones, dependen de las indicaciones oficiales que se comuniquen para cada actividad.
El cronograma de León XIV en la Argentina
La visita apostólica se extenderá durante cuatro jornadas, del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre. Será el primer viaje de un Papa a la Argentina desde la visita de san Juan Pablo II en 1987.
Domingo 8 de noviembre — Buenos Aires: León XIV llegará al Aeroparque Jorge Newbery, participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, se reunirá con el presidente Javier Milei y mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.
Lunes 9 de noviembre — Buenos Aires y Claypole: visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, se encontrará con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y participará de una reunión con líderes de comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas. La jornada concluirá con la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.
Martes 10 de noviembre — Córdoba y Buenos Aires: viajará a Córdoba para celebrar una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y reunirse con integrantes del clero y de la vida consagrada en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Por la noche, en Buenos Aires, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.
Miércoles 11 de noviembre — Buenos Aires y Luján: visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Luego partirá desde el aeropuerto internacional de Ezeiza hacia Lima, Perú, para continuar su viaje apostólico.
Con el logotipo y el lema ya presentados, la Iglesia argentina avanza en la preparación de un acontecimiento que combinará celebraciones multitudinarias, encuentros pastorales y actividades institucionales.
Para los fieles santafesinos que organizan sus viajes, la posibilidad de participar de alguna de las actividades representa una oportunidad de encuentro con el Pontífice. Y, en el mensaje que propone el nuevo símbolo, también una invitación a trasladar esa experiencia a la vida cotidiana: abrir los brazos, recibir a los demás y anunciar con alegría una fe que busca incluir a todos.