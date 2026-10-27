Visita papal a Argentina

El Vaticano presentó el logo de la visita de León XIV y crece la expectativa de los santafesinos

El símbolo reúne figuras humanas de distintos tamaños y tonalidades alrededor de una cruz, con el celeste como referencia a la identidad argentina. Bajo el lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, el Papa visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre. Desde Santa Fe, parroquias, movimientos y grupos de jóvenes preparan viajes para participar de las celebraciones.