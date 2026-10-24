El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, se reunió días atrás con el papa León XIV en el Vaticano, en el marco de la audiencia general de los miércoles, y le entregó un informe sobre la situación que atraviesan las universidades públicas argentinas, antes de la prevista visita del Pontífice al país.
“León XIV se mostró atento y conocedor de la situación universitaria argentina”, dijo Bartolacci
El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la UNR le entregó al Pontífice un documento que describe la crisis presupuestaria de las universidades públicas, reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advierte sobre sus consecuencias institucionales.
En diálogo con El Litoral, Bartolacci destacó la recepción del documento y la atención que mostró el Papa ante los planteos de la comunidad universitaria. “Yo lo vi muy atento, conocedor de la situación y, por supuesto, agradeció mucho que le hayamos llevado ese informe”, dijo.
El encuentro tuvo como objetivo acercarle al Santo Padre una síntesis del escenario que atraviesa el sistema universitario y científico argentino, los motivos del reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el estado del debate sobre la educación superior, la ciencia y el conocimiento.
“Nos parecía importante poder acercarle al Papa León XIV una síntesis de cuál es la situación universitaria, por qué estamos exigiendo el cumplimiento de la ley y en qué estado de cosas se encuentra el debate respecto de la educación superior, la ciencia y el conocimiento en la Argentina”, explicó el rector.
Bartolacci asistió solo a la audiencia y llevó el saludo de la comunidad universitaria argentina, junto con los deseos de una pronta recuperación de León XIV. Consultado sobre cómo lo había visto de salud tras su operación, respondió: “Lo vi realmente muy bien, recuperado, con mucha fortaleza”.
El titular del CIN señaló que la intención fue que el Papa conociera el escenario argentino antes de su visita a nuestro país en noviembre. “Tenemos la expectativa de que su presencia y su palabra también contribuyan a promover mejores umbrales de convivencia, de reconocimiento, que faciliten el diálogo, que es algo que tanto falta en este momento”, sostuvo.
También destacó el compromiso que, según señaló, el Pontífice manifiesta respecto del papel estratégico de la educación superior, la ciencia y el conocimiento en el mundo actual. En ese sentido, vinculó la iniciativa con la encíclica Magnifica Humanitas, a la que consideró una referencia para pensar los desafíos de la educación superior.
Qué dice el documento del CIN
Según informó el CIN -organismo que nuclea los rectores de universidades públicas argentinas-, el texto presentado por Bartolacci resume las capacidades, la historia y el potencial de las universidades públicas y del sistema científico argentino. También contextualiza las preocupaciones de la comunidad académica y detalla las dificultades derivadas de la situación presupuestaria y del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795.
El documento advierte que el deterioro del financiamiento no afecta solamente el funcionamiento cotidiano de las instituciones, sino también la investigación científica, las actividades de extensión, la vinculación tecnológica, la actualización de equipamiento y las posibilidades de que miles de jóvenes puedan completar sus estudios y recibirse.
“La situación que atraviesan las universidades públicas en Argentina, en términos presupuestarios, es extremadamente crítica, afectando seriamente su funcionamiento”, plantea el escrito.
A su vez, el CIN advierte en el documento sobre las consecuencias institucionales del conflicto. Cuestiona que el Poder Ejecutivo desconozca la ley aprobada y ratificada por el Congreso y desoiga fallos judiciales que ordenan su cumplimiento. Según sostiene, el problema excede el financiamiento universitario y compromete el funcionamiento de las instituciones democráticas y la división de poderes.
El texto también recupera planteos de la encíclica papal sobre la importancia de la comunicación, el diálogo y la búsqueda de la verdad para la convivencia humana. "La defensa de la verdad, entendida como búsqueda humilde, individual y, a la vez, colectiva, es un servicio a la paz. Resonante en la encíclica Magnifica Humanitas, se trata de una paz entendida como tejido de justicia, reconocimiento y cuidado mutuo. Las universidades argentinas, conscientes de su historia y de su compromiso social, asumen la tarea de contribuir a un mundo en paz mediante la formación de profesionales y ciudadanos que trabajen por la reconciliación, la inclusión y la solidaridad", señala el texto.
En el cierre, el CIN expresa su expectativa de que el reconocimiento del Papa hacia la educación superior y su palabra contribuyan a renovar la confianza en las instituciones democráticas y a resguardar a las universidades públicas, para que puedan seguir aportando al bienestar de la sociedad y al cuidado de la casa común.