En el Vaticano

“León XIV se mostró atento y conocedor de la situación universitaria argentina”, dijo Bartolacci

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la UNR le entregó al Pontífice un documento que describe la crisis presupuestaria de las universidades públicas, reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advierte sobre sus consecuencias institucionales.