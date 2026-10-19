El papa León XIV continúa su recuperación posoperatoria en el Vaticano y retomará parte de su agenda pública esta semana. La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirmó que el Pontífice encabezará la audiencia general del miércoles 21 de octubre en la plaza de San Pedro, luego de haber recibido el alta médica el sábado pasado tras permanecer cinco días internado en el hospital Gemelli de Roma.
El papa León XIV continúa su recuperación en el Vaticano y confirmó la audiencia general del miércoles
Tras recibir el alta del hospital Gemelli de Roma, el Pontífice permanecerá esta semana en el Vaticano para completar su recuperación de una cirugía pulmonar. La Santa Sede confirmó que encabezará la audiencia general del 21 de octubre en la plaza de San Pedro.
La actualización oficial, difundida este lunes 19 de octubre, señaló que el Papa permanecerá en el Palacio Apostólico para continuar con su recuperación, en lugar de trasladarse a su residencia de Castel Gandolfo, como suele hacer al comienzo de la semana.
La decisión se enmarca en el período de recuperación posterior a la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 13 de octubre por un adenocarcinoma pulmonar. Según la información difundida por el Vaticano, el procedimiento se realizó en el pulmón derecho y el Pontífice regresó a su residencia después de que los médicos evaluaran favorablemente su evolución.
El anuncio de la audiencia general representa una señal de continuidad en las actividades del Papa, aunque su agenda seguirá sujeta a las indicaciones médicas. Por el momento, no se informó si durante el encuentro del miércoles realizará el tradicional recorrido entre los fieles a bordo del papamóvil.
León XIV reapareció ante los fieles después de recibir el alta médica
El domingo 18 de octubre, un día después de abandonar el hospital, León XIV se asomó a una ventana del Palacio Apostólico para saludar a las aproximadamente 15.000 personas reunidas en la plaza de San Pedro. Los fieles se acercaron para darle la bienvenida y manifestarle su apoyo tras la intervención.
La aparición constituyó su primer encuentro público con los peregrinos desde que regresó al Vaticano. La presencia del Papa fue recibida en una jornada en la que la atención estuvo puesta tanto en su evolución médica como en la posibilidad de que retomara progresivamente sus compromisos habituales.
El alta hospitalaria se había anunciado el sábado por la mañana, después de que el equipo médico evaluara los resultados de los análisis de sangre y una radiografía de tórax. Los médicos consideraron que su estado clínico permitía continuar la recuperación fuera del centro de salud.
Antes de abandonar el hospital Gemelli, el Pontífice celebró una misa en una sala habilitada para ese fin en el décimo piso del establecimiento. Luego regresó al Vaticano, donde permanecerá durante los próximos días bajo seguimiento médico.
La cirugía se realizó el martes 13 de octubre y estuvo vinculada con un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de tumor que afecta el tejido del pulmón. La intervención fue anunciada por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que informó que el procedimiento había concluido de manera satisfactoria y dentro de los tiempos previstos.
El cirujano Stefano Margaritora, quien estuvo a cargo de la operación, había señalado que el período de recuperación sería de alrededor de diez días. Ese plazo constituye una referencia para la evolución posoperatoria, aunque la reanudación de las actividades dependerá de las evaluaciones médicas y de las decisiones que tome el Vaticano.
Qué actividades mantiene el Papa y cuáles siguen pendientes
La audiencia general del miércoles será el principal compromiso confirmado para esta semana. Como ocurre habitualmente, está prevista en la plaza de San Pedro y reunirá a peregrinos y visitantes de distintos países.
Sin embargo, la Santa Sede todavía no precisó si León XIV recorrerá la plaza en el papamóvil antes de la catequesis. Ese contacto cercano con los asistentes forma parte de la dinámica habitual de las audiencias, pero su realización dependerá de cómo avance la recuperación.
También permanece pendiente la confirmación de su participación en una actividad prevista para el 27 de octubre en Asís, Italia. Allí, el Papa tiene previsto cerrar el encuentro “Paz desarmada y desarmante”, organizado por la Comunidad de Sant'Egidio con motivo del 40° aniversario del histórico encuentro interreligioso conocido como el Espíritu de Asís, impulsado por san Juan Pablo II en 1986.
La Oficina de Prensa del Vaticano anticipó que continuará informando sobre las actividades del Pontífice durante los próximos días. Hasta el momento, no se comunicaron nuevas precisiones sobre los compromisos posteriores a la audiencia general ni sobre la evolución médica más allá de los datos difundidos oficialmente.
La decisión de permanecer en el Vaticano, en lugar de trasladarse a Castel Gandolfo, responde a la necesidad de priorizar el descanso y la recuperación tras la cirugía. Desde el comienzo de su pontificado, León XIV suele pasar parte de la semana en esa residencia, ubicada a unos 25 kilómetros de Roma.
Por ahora, la agenda confirmada combina una primera actividad pública con la continuidad de los cuidados posoperatorios. La audiencia del miércoles permitirá observar cómo se desarrolla el regreso gradual del Papa a sus compromisos, mientras la Santa Sede mantiene bajo evaluación el resto de sus actividades.