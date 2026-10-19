Evolución favorable

El papa León XIV continúa su recuperación en el Vaticano y confirmó la audiencia general del miércoles

Tras recibir el alta del hospital Gemelli de Roma, el Pontífice permanecerá esta semana en el Vaticano para completar su recuperación de una cirugía pulmonar. La Santa Sede confirmó que encabezará la audiencia general del 21 de octubre en la plaza de San Pedro.