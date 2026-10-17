El papa León XIV recibió este sábado el alta hospitalaria tras haber sido intervenido quirúrgicamente el pasado martes 13 de octubre por un adenocarcinoma pulmonar. Tras permanecer cuatro días internado en el Hospital Gemelli de Roma, el pontífice regresó a la Santa Sede y se prepara para rezar este domingo el tradicional Ángelus desde los aposentos papales. Luego de su salida, el cirujano a cargo de la operación, Stefano Margaritora, llevó tranquilidad a la comunidad internacional al ratificar que el Santo Padre se encuentra en óptimo estado de salud.
Tras recibir el alta médica, el cirujano afirmó que el papa León XIV está en condiciones de viajar a América Latina
El especialista Stefano Margaritora confirmó que “no hay motivos clínicos” para suspender la gira apostólica programada del 6 al 17 de noviembre. El pontífice abandonó este sábado el Hospital Gemelli tras ser intervenido exitosamente por un adenocarcinoma pulmonar hallado de manera fortuita.
En declaraciones vertidas a Vatican News, el especialista aseguró que no existen impedimentos de índole médica para que el obispo de Roma lleve a cabo la histórica gira apostólica por América Latina, prevista del 6 al 17 de noviembre con escalas en Uruguay, Argentina y Perú. “Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, sostuvo Margaritora, desestimando de este modo las dudas expresadas días atrás por el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, quien había supeditado la realización del extenso itinerario a la evolución médica del pontífice.
Respecto del cuadro clínico que motivó la cirugía, el cirujano reveló que el hallazgo del tumor maligno en el lóbulo inferior derecho del pulmón fue “absolutamente fortuito” durante unos estudios abdominales de rutina, dado que el Papa no presentaba ningún síntoma respiratorio previa a la detección. Al momento del alta, los análisis de laboratorio arrojaron parámetros totalmente normales, la función cardíaca se mantuvo estable y el pulmón evolucionó conforme a los plazos previstos, confirmando una rápida y satisfactoria recuperación física.
En relación al procedimiento realizado, Margaritora detalló que se trató de una extirpación lobular habitual en este tipo de afecciones, la cual se desarrolló sin ningún tipo de complicación en el quirófano. Además, destacó la excelente predisposición y fortaleza del pontífice durante el período postoperatorio, señalando que León XIV se mostró tranquilo, sonriente y respetuoso de cada una de las indicaciones profesionales, llegando incluso a colaborar en tareas cotidianas de la capilla del nosocomio pese a las ofertas de asistencia del equipo médico.
Finalmente, el cirujano estimó que la rehabilitación física completa del Santo Padre demandará aproximadamente diez días más, tiempo suficiente considerando que el vuelo transatlántico hacia el continente americano está pautado para dentro de tres semanas. Con los controles médicos en orden y la confirmación oficial del alta médica, la Santa Sede reafirma la agenda internacional del Papa, devolviendo la expectativa a los miles de fieles que aguardan su llegada en la región.