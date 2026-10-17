#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Iglesia Católica - Salud papal

Tras recibir el alta médica, el cirujano afirmó que el papa León XIV está en condiciones de viajar a América Latina

El especialista Stefano Margaritora confirmó que “no hay motivos clínicos” para suspender la gira apostólica programada del 6 al 17 de noviembre. El pontífice abandonó este sábado el Hospital Gemelli tras ser intervenido exitosamente por un adenocarcinoma pulmonar hallado de manera fortuita.

El papa León XIV saluda al cirujano Stefano Margaritora, tras abandonar el hospital Gemelli de Roma (Vatican Media/Simone Risoluti/­Handout via REUTERS)El papa León XIV saluda al cirujano Stefano Margaritora, tras abandonar el hospital Gemelli de Roma (Vatican Media/Simone Risoluti/­Handout via REUTERS)
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El papa León XIV recibió este sábado el alta hospitalaria tras haber sido intervenido quirúrgicamente el pasado martes 13 de octubre por un adenocarcinoma pulmonar. Tras permanecer cuatro días internado en el Hospital Gemelli de Roma, el pontífice regresó a la Santa Sede y se prepara para rezar este domingo el tradicional Ángelus desde los aposentos papales. Luego de su salida, el cirujano a cargo de la operación, Stefano Margaritora, llevó tranquilidad a la comunidad internacional al ratificar que el Santo Padre se encuentra en óptimo estado de salud.

Varios fieles acompañaron al papa León XIV tras salir del hospital Gemelli a cuatro días de la operación de pulmón (Vatican Media/Simone Risoluti/­Handout via REUTERS)Varios fieles acompañaron al papa León XIV tras salir del hospital Gemelli a cuatro días de la operación de pulmón (Vatican Media/Simone Risoluti/­Handout via REUTERS)

En declaraciones vertidas a Vatican News, el especialista aseguró que no existen impedimentos de índole médica para que el obispo de Roma lleve a cabo la histórica gira apostólica por América Latina, prevista del 6 al 17 de noviembre con escalas en Uruguay, Argentina y Perú. “Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, sostuvo Margaritora, desestimando de este modo las dudas expresadas días atrás por el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, quien había supeditado la realización del extenso itinerario a la evolución médica del pontífice.

El papa León XIV salió del hospital tras ser dado de alta (REUTERS/Yara Nardi)El papa León XIV salió del hospital tras ser dado de alta (REUTERS/Yara Nardi)

Respecto del cuadro clínico que motivó la cirugía, el cirujano reveló que el hallazgo del tumor maligno en el lóbulo inferior derecho del pulmón fue “absolutamente fortuito” durante unos estudios abdominales de rutina, dado que el Papa no presentaba ningún síntoma respiratorio previa a la detección. Al momento del alta, los análisis de laboratorio arrojaron parámetros totalmente normales, la función cardíaca se mantuvo estable y el pulmón evolucionó conforme a los plazos previstos, confirmando una rápida y satisfactoria recuperación física.

León XIV saluda a la gente que esperaba su salida en la puerta del hospital (REUTERS/Remo Casilli)León XIV saluda a la gente que esperaba su salida en la puerta del hospital (REUTERS/Remo Casilli)

En relación al procedimiento realizado, Margaritora detalló que se trató de una extirpación lobular habitual en este tipo de afecciones, la cual se desarrolló sin ningún tipo de complicación en el quirófano. Además, destacó la excelente predisposición y fortaleza del pontífice durante el período postoperatorio, señalando que León XIV se mostró tranquilo, sonriente y respetuoso de cada una de las indicaciones profesionales, llegando incluso a colaborar en tareas cotidianas de la capilla del nosocomio pese a las ofertas de asistencia del equipo médico.

Finalmente, el cirujano estimó que la rehabilitación física completa del Santo Padre demandará aproximadamente diez días más, tiempo suficiente considerando que el vuelo transatlántico hacia el continente americano está pautado para dentro de tres semanas. Con los controles médicos en orden y la confirmación oficial del alta médica, la Santa Sede reafirma la agenda internacional del Papa, devolviendo la expectativa a los miles de fieles que aguardan su llegada en la región.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Salud
Vaticano
León XIV
Religión

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro