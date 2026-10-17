Iglesia Católica - Salud papal

Tras recibir el alta médica, el cirujano afirmó que el papa León XIV está en condiciones de viajar a América Latina

El especialista Stefano Margaritora confirmó que “no hay motivos clínicos” para suspender la gira apostólica programada del 6 al 17 de noviembre. El pontífice abandonó este sábado el Hospital Gemelli tras ser intervenido exitosamente por un adenocarcinoma pulmonar hallado de manera fortuita.