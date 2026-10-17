El presidente de Francia, Emmanuel Macron, respondió a la masiva y violenta jornada de protestas por el aumento del costo de vida con una firme advertencia judicial, en un escenario donde la movilización social derivó en un duro enfrentamiento por el control del orden público y el resguardo de las instituciones.
Macron advirtió con penas de cárcel tras una violenta jornada de protestas por el costo de vida
El presidente francés prometió sancionar los ataques a sedes gubernamentales y comercios en medio de la movilización “Amarillos y Jóvenes”. Las manifestaciones coinciden con el debate del presupuesto 2027 y la carrera hacia las elecciones presidenciales.
Al referirse a los graves incidentes registrados en distintas regiones del país, el mandatario fue contundente: “Aquellos que han roto, atacado las prefecturas como los comercios y saqueado hasta nuestros ayuntamientos serán perseguidos y castigados”. Asimismo, el jefe de Estado reclamó un frente unido ante “los sembradores de caos” y respaldó el accionar de los efectivos de seguridad.
La convocatoria, articulada en redes sociales bajo el lema “Amarillos y Jóvenes”, reunió a un heterogéneo abanico de sectores que incluyó a integrantes de los históricos chalecos amarillos, estudiantes, agricultores, docentes, activistas climáticos y jubilados. Respecto del acatamiento, las cifras evidenciaron la disputa de datos: mientras las autoridades informaron la presencia de 550.000 manifestantes en todo el territorio nacional, los organizadores elevaron el número a más de 800.000 personas.
Disturbios en las principales ciudades
Los momentos de mayor tensión se vivieron en Marsella y Lille, donde grupos de manifestantes lograron ingresar por la fuerza a las sedes municipales. En la ciudad sureña, incluso, fue derribado un busto de Marianne, la figura alegórica de la República Francesa. Por su parte, la capital gala fue escenario de choques violentos en la plaza de la República, concentraciones no autorizadas en las inmediaciones de los Campos Elíseos y el Palacio del Elíseo, además de saqueos e incendios intencionales en el centro parisino.
En Saint-Étienne, un manifestante sufrió la amputación de una mano debido a la explosión de una granada aturdidora lanzada por los efectivos de seguridad, según indicaron fuentes cercanas a la investigación. Al respecto, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, defendió el uso de estos elementos defensivos ante cuadros de violencia urbana.
Por su parte, el primer ministro Sébastien Lecornu denunció episodios de "intensidad extrema" y acusó a La Francia Insumisa, el partido de izquierda radical liderado por Jean-Luc Mélenchon, de promover los desmanes. En la vereda opuesta, la dirigente ultraderechista Marine Le Pen reprochó la instrumentalización del reclamo y sostuvo que la extrema izquierda "tomó de nuevo como rehén las reivindicaciones sociales legítimas".
Contexto económico y electoral
El descontento ciudadano tiene como trasfondo la escalada de los combustibles derivada del conflicto en Oriente Medio y el inminente debate parlamentario del presupuesto para 2027, el cual contempla un severo ajuste fiscal de 54.000 millones de euros orientado a sanear las cuentas públicas.
A la delicada situación socioeconómica se le suma la proximidad del escenario electoral, dado que en seis meses se celebrarán los comicios presidenciales para definir al sucesor de Macron, en una contienda donde las principales fuerzas de la oposición ya miden su capital político en las calles.