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Francia - Tensión social y política

Macron advirtió con penas de cárcel tras una violenta jornada de protestas por el costo de vida

El presidente francés prometió sancionar los ataques a sedes gubernamentales y comercios en medio de la movilización “Amarillos y Jóvenes”. Las manifestaciones coinciden con el debate del presupuesto 2027 y la carrera hacia las elecciones presidenciales.

Agentes de policía se cubren tras sus escudos durante una manifestación en el marco de las protestas nacionales convocadas por el movimiento de los "Chalecos Amarillos" contra el costo de la vida y el aumento del precio del combustible. REUTERS/Stephane MaheAgentes de policía se cubren tras sus escudos durante una manifestación en el marco de las protestas nacionales convocadas por el movimiento de los "Chalecos Amarillos" contra el costo de la vida y el aumento del precio del combustible. REUTERS/Stephane Mahe
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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, respondió a la masiva y violenta jornada de protestas por el aumento del costo de vida con una firme advertencia judicial, en un escenario donde la movilización social derivó en un duro enfrentamiento por el control del orden público y el resguardo de las instituciones.

A French firefighter works to extinguish a burning barricade amid clashes during a day of demonstrations against the cost of living and rising fuel prices in Paris as part of nationwide protests called by the "Yellow Vests" movement, joined by French high school and university students, teachers and parents demanding better school conditions and government action, as well as labour unions, workers, farmers and retirees, France, October 17, 2026. REUTERS/Stephanie LecocqUn bombero francés trabaja para extinguir una barricada en llamas en medio de enfrentamientos durante una jornada de manifestaciones contra el costo de la vida y el aumento de los precios del combustible en París. REUTERS/Stephanie Lecocq

Al referirse a los graves incidentes registrados en distintas regiones del país, el mandatario fue contundente: “Aquellos que han roto, atacado las prefecturas como los comercios y saqueado hasta nuestros ayuntamientos serán perseguidos y castigados”. Asimismo, el jefe de Estado reclamó un frente unido ante “los sembradores de caos” y respaldó el accionar de los efectivos de seguridad.

Protesters take part in a demonstration as part of nationwide protests called by the "Yellow Vests" movement against the cost of living and rising fuel prices, joined by French high school and university students, teachers and parents demanding better school conditions and government action, as well as labour unions, workers, farmers and retirees, in Nantes, France, October 17, 2026. REUTERS/Stephane MaheManifestantes participan en una protesta nacional convocada por el movimiento de los "Chalecos Amarillos". REUTERS/Stephane Mahe

La convocatoria, articulada en redes sociales bajo el lema “Amarillos y Jóvenes”, reunió a un heterogéneo abanico de sectores que incluyó a integrantes de los históricos chalecos amarillos, estudiantes, agricultores, docentes, activistas climáticos y jubilados. Respecto del acatamiento, las cifras evidenciaron la disputa de datos: mientras las autoridades informaron la presencia de 550.000 manifestantes en todo el territorio nacional, los organizadores elevaron el número a más de 800.000 personas.

Disturbios en las principales ciudades

Los momentos de mayor tensión se vivieron en Marsella y Lille, donde grupos de manifestantes lograron ingresar por la fuerza a las sedes municipales. En la ciudad sureña, incluso, fue derribado un busto de Marianne, la figura alegórica de la República Francesa. Por su parte, la capital gala fue escenario de choques violentos en la plaza de la República, concentraciones no autorizadas en las inmediaciones de los Campos Elíseos y el Palacio del Elíseo, además de saqueos e incendios intencionales en el centro parisino.

French firefighters work to extinguish burning car amid clashes during a day of demonstrations against the cost of living and rising fuel prices in Paris as part of nationwide protests called by the "Yellow Vests" movement, joined by French high school and university students, teachers and parents demanding better school conditions and government action, as well as labour unions, workers, farmers and retirees, France, October 17, 2026. REUTERS/Stephanie LecocqBomberos franceses trabajan para extinguir un automóvil en llamas en medio de enfrentamientos durante una jornada de manifestaciones contra el costo de la vida y el aumento de los precios del combustible en París. REUTERS/Stephanie Lecocq

En Saint-Étienne, un manifestante sufrió la amputación de una mano debido a la explosión de una granada aturdidora lanzada por los efectivos de seguridad, según indicaron fuentes cercanas a la investigación. Al respecto, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, defendió el uso de estos elementos defensivos ante cuadros de violencia urbana.

Por su parte, el primer ministro Sébastien Lecornu denunció episodios de "intensidad extrema" y acusó a La Francia Insumisa, el partido de izquierda radical liderado por Jean-Luc Mélenchon, de promover los desmanes. En la vereda opuesta, la dirigente ultraderechista Marine Le Pen reprochó la instrumentalización del reclamo y sostuvo que la extrema izquierda "tomó de nuevo como rehén las reivindicaciones sociales legítimas".

Contexto económico y electoral

El descontento ciudadano tiene como trasfondo la escalada de los combustibles derivada del conflicto en Oriente Medio y el inminente debate parlamentario del presupuesto para 2027, el cual contempla un severo ajuste fiscal de 54.000 millones de euros orientado a sanear las cuentas públicas.

A protester throws a projectile through tear gas amid clashes with the French riot police at the Place de la Republique during a demonstration against the cost of living and rising fuel prices in Paris as part of nationwide protests called by the "Yellow Vests" movement, joined by French high school and university students, teachers and parents demanding better school conditions and government action, as well as labour unions, workers, farmers and retirees, France, October 17, 2026. REUTERS/Stephanie LecocqUn manifestante lanza un proyectil a través de gases lacrimógenos en medio de enfrentamientos con la policía antidisturbios francesa en la Plaza de la República durante una manifestación contra el costo de la vida y el aumento de los precios del combustible. REUTERS/Stephanie Lecocq

A la delicada situación socioeconómica se le suma la proximidad del escenario electoral, dado que en seis meses se celebrarán los comicios presidenciales para definir al sucesor de Macron, en una contienda donde las principales fuerzas de la oposición ya miden su capital político en las calles.

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