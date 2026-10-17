La congresista estadounidense Ilhan Omar quedó en el centro de una nueva controversia política y judicial luego de que un importante dirigente republicano reclamara que sea encarcelada y deportada si una investigación federal confirma que se cometieron irregularidades en el proceso mediante el cual obtuvo la ciudadanía estadounidense.
El caso de Ilhan Omar profundiza el enfrentamiento entre republicanos y demócratas en Estados Unidos
Tom Emmer reclamó consecuencias penales y migratorias para la congresista demócrata si se comprueba que hubo falsedades en la documentación utilizada para obtener la ciudadanía. Omar niega las acusaciones y cuestiona el registro de su vivienda en Washington.
Tom Emmer, representante republicano por Minnesota y coordinador de la mayoría en la Cámara de Representantes, sostuvo en declaraciones a Fox News Digital que Omar debería afrontar las consecuencias legales si se demuestra que ella o su padre falsearon información en documentos migratorios.
“Si se determina que mintió para obtener la ciudadanía, entonces, sin duda, debería volver al principio de la fila”, afirmó Emmer, en referencia al procedimiento migratorio. También sostuvo que, si las acusaciones se comprueban, la congresista debería cumplir una pena de prisión y abandonar Estados Unidos.
Omar, representante demócrata por Minnesota y una de las voces más reconocidas del ala progresista del Partido Demócrata, rechaza las acusaciones y asegura que la investigación tiene motivaciones políticas. El caso suma tensión al escenario político estadounidense, a pocas semanas de las elecciones legislativas de medio mandato, previstas para el 3 de noviembre.
Una investigación sobre su historial migratorio
La investigación federal busca determinar si existieron falsedades en documentos relacionados con la llegada de Omar y su familia desde Somalia y con el posterior proceso de obtención de la ciudadanía estadounidense.
Las acusaciones apuntan, en particular, a una presunta discrepancia sobre el año de nacimiento de la congresista. Según la hipótesis investigada, Omar habría tenido 18 años cuando su padre obtuvo la ciudadanía en el año 2000, en lugar de los 17 que se le atribuían.
La diferencia sería relevante porque, de acuerdo con la legislación estadounidense aplicable al caso, la edad podía determinar si Omar reunía los requisitos para obtener la ciudadanía junto con su padre o si debía tramitarla por separado.
Sin embargo, las acusaciones todavía deben ser acreditadas y no constituyen, por sí mismas, una prueba de fraude. La existencia de una investigación tampoco implica que la congresista haya sido declarada culpable de un delito.
A comienzos de la semana, agentes federales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) registraron la residencia de Omar en Washington D. C. y se incautaron de su teléfono móvil y otras pertenencias, según informó Fox News.
El procedimiento profundizó la disputa entre republicanos y demócratas sobre el alcance y la legitimidad de la investigación.
Omar denunció una persecución política
Tras el registro de su vivienda, Omar cuestionó duramente el accionar de las autoridades federales y vinculó el caso con los ataques políticos que, según sostiene, recibe desde hace años del presidente Donald Trump.
“Esto es un intento de atacar a adversarios políticos y utilizar a las fuerzas del orden federales como arma”, escribió la congresista en la red social X. También aseguró que no permitirá que la investigación la silencie.
Dirigentes demócratas, entre ellos el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, expresaron su preocupación por el operativo y cuestionaron el uso de los organismos federales contra figuras opositoras.
En un comunicado conjunto, Jeffries y otros referentes demócratas calificaron el registro de “profundamente inquietante” y plantearon interrogantes sobre una posible utilización política de las instituciones judiciales.
La investigación se desarrolla en un contexto de fuerte polarización partidaria, en el que Omar es una de las dirigentes progresistas más críticas de Trump y una figura destacada del grupo conocido como The Squad, integrado también por las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib.
Emmer defendió el procedimiento judicial
Por su parte, Emmer rechazó que el caso deba interpretarse como una represalia política y defendió la actuación de las autoridades federales.
El legislador sostuvo que la autorización judicial para registrar la vivienda de Omar supone que un juez encontró elementos suficientes para establecer una causa probable de que se hubiera cometido un delito federal.
“Ese juez tuvo que determinar que existía causa probable de que se había cometido un delito federal”, afirmó Emmer, quien consideró que la investigación podría finalmente establecer responsabilidades por hechos que, según dijo, generan cuestionamientos desde hace años.
No obstante, una orden de registro no equivale a una declaración de culpabilidad: su autorización permite realizar determinadas diligencias de investigación, pero no determina por sí sola que las acusaciones sean ciertas.
El caso plantea así dos controversias paralelas: por un lado, la investigación sobre la documentación migratoria de Omar y, por otro, la disputa política sobre la independencia de las instituciones federales en un año electoral.
Por el momento, la cuestión central sigue siendo si los investigadores podrán demostrar las presuntas irregularidades y qué consecuencias legales corresponderían en caso de que se acrediten.