Avanza la investigación federal por su ciudadanía

El caso de Ilhan Omar profundiza el enfrentamiento entre republicanos y demócratas en Estados Unidos

Tom Emmer reclamó consecuencias penales y migratorias para la congresista demócrata si se comprueba que hubo falsedades en la documentación utilizada para obtener la ciudadanía. Omar niega las acusaciones y cuestiona el registro de su vivienda en Washington.