Guerra en Europa

Zelenski cuestionó el alivio de las sanciones a Rusia y advirtió que podría alentar nuevos ataques

Volodimir Zelenski advirtió que la suspensión temporal de las medidas previstas en la denominada Ley Lindsey Graham reduce la presión sobre el Kremlin en plena escalada de ataques contra la infraestructura energética ucraniana. Rusia calificó la decisión de Washington como un hecho “histórico”.