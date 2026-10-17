El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se mostró confiado en lograr la reelección en los comicios generales del próximo 29 de noviembre y anticipó que aspira a obtener una mayoría más amplia.
Elecciones en España: Sánchez confía en ampliar su mayoría
El candidato socialista abrió su campaña en Fuenlabrada tras ser ratificado por unanimidad por el PSOE. Defendió las políticas sociales, cuestionó a los sectores conservadores y afronta los comicios en un escenario marcado por la fragmentación de la izquierda alternativa.
Durante su primer acto de campaña tras ser ratificado como candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sostuvo que la elección definirá el rumbo político y social del país para los próximos años.
“Cuatro años más de avance o España retrocede cuatro décadas más de golpe”, afirmó Sánchez durante un mitin celebrado este sábado en Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid, donde también cuestionó las propuestas de ajuste de los partidos de derecha y ultraderecha.
La intervención se produjo después de que el Comité Federal del PSOE aprobara por unanimidad su candidatura y ratificara las listas electorales. Bajo el lema “Con la fuerza de la gente”, el mandatario centró su discurso en la defensa de las políticas sociales, el feminismo, la transición ecológica y el acceso a la vivienda.
Vivienda y políticas sociales, ejes del discurso
Sánchez puso especial énfasis en la crisis habitacional y aseguró que su espacio político continuará impulsando medidas para responder a las dificultades de acceso a la vivienda. En ese marco, vinculó su planteo con el caso de Maricarmen, una mujer octogenaria que murió después de ser desalojada y cuya situación había provocado protestas en España.
El presidente sostuvo que las demandas expresadas en las calles pueden traducirse en decisiones institucionales y defendió la movilización social como una herramienta para impulsar cambios en las políticas públicas.
Además, cuestionó lo que definió como los recortes y sacrificios que los sectores conservadores plantean para trabajadores, pensionistas y mujeres. Según su interpretación, esas exigencias no recaen de la misma manera sobre los sectores de mayores ingresos.
En materia internacional, Sánchez reivindicó sus posiciones sobre la protección del medioambiente y la igualdad de género, además de reiterar su rechazo a la guerra y sus críticas a las acciones de Israel en Gaza. Sus declaraciones recibieron el respaldo de los militantes presentes en el acto.
La disputa con la derecha y la fragmentación de la izquierda
Durante el mitin, el candidato socialista advirtió sobre el avance de las fuerzas conservadoras y de extrema derecha en distintos países. “Están aquí, están en España, están en Europa, están en Estados Unidos, y hay que frenarlos”, expresó.
El escenario electoral presenta, sin embargo, desafíos para el oficialismo también en el espacio situado a su izquierda. Las principales fuerzas de la izquierda alternativa no lograron acordar una candidatura conjunta de alcance nacional para los comicios del 29 de noviembre.
Según informaron medios españoles, una vez vencido el plazo para registrar las candidaturas, esos partidos concurrirán por separado en la mayoría de las circunscripciones. La falta de acuerdos dificulta la coordinación electoral entre las distintas formaciones que actualmente comparten el Gobierno de coalición con el PSOE.
El sistema electoral español, basado en circunscripciones provinciales y en la asignación de escaños según los votos obtenidos, puede penalizar la dispersión electoral, especialmente en distritos donde se eligen pocos representantes.
El PP y Vox buscan capitalizar el escenario electoral
La fragmentación de la izquierda alternativa podría incidir en el reparto de bancas y beneficiar a las principales fuerzas rivales del PSOE: el conservador Partido Popular (PP) y Vox, formación situada en la derecha radical.
En ese contexto, Sánchez busca consolidar el respaldo a su candidatura con una campaña centrada en la continuidad de las políticas sociales y en las diferencias programáticas con sus adversarios.
Los comicios del 29 de noviembre fueron convocados de manera anticipada por el propio presidente, después de un revés político relacionado con la agenda de vivienda. La campaña se desarrolla así en un escenario de competencia entre bloques y con dificultades para articular una estrategia común entre los partidos de izquierda.
Con su candidatura ratificada, Sánchez inició la nueva etapa electoral con un mensaje de confianza en la victoria y una advertencia sobre las consecuencias que, a su juicio, tendría un cambio de orientación política para España.