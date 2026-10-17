El 29 de noviembre

Elecciones en España: Sánchez confía en ampliar su mayoría

El candidato socialista abrió su campaña en Fuenlabrada tras ser ratificado por unanimidad por el PSOE. Defendió las políticas sociales, cuestionó a los sectores conservadores y afronta los comicios en un escenario marcado por la fragmentación de la izquierda alternativa.